Göztepe, Kayserispor'u 2 golle geçti

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor'u konuk eden Göztepe, rakibini 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Jerome'un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Lung topu kontrol etti.

4. dakikada Rotman'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Beto'da kaldı.

18. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Yasin düzgün bir vuruşla topu rakip filelere gönderdi. 1-0

20. dakikada Yasin ile kullanılan kornerde Alpaslan ceza sahası içinde topla buluştu ve topu ağlarla buluşturdu. 2-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Borges'in pasında topla buluşan Jerome'un şutunda kaleci Lung golü son anda önledi.

54. dakikada Andre Castro rakibini harika bir çalımla geçti ardından şutunu çekti, kaleci Lung topu güçlükle çıkarttı.

82. dakikada Traore'nin sert şutunda top kaleci Lung'ta kaldı.

Stat: Bornova

Hakemler: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Samet Çiçek

Göztepe: Beto, Titi, Adama Traore, Lamine Gassama, Wallace Reis, Alpaslan Öztürk (Tayfur Bingöl dk. 66), Celso Borges, Halil Akbunar, Andre Castro, Yasin Öztekin (Yalçın Kayan dk. 89 ?), Cameron Jerome (Sokol Cikalleshi dk. 80 ?)

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Hakan Çinemre, Fausto Grillo, Berkan Emir, Yoan Gouffran, Axel Ngando, Deniz Kadah

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Kayserispor: Silviu Lung, Tiago Lopes, Cristian Sapunaru, Jean Armel Kana-Biyik (Levent Gülen dk. 46), Atila Turan, Rajko Rotman, Bilal Başacıkoğlu (Silvestre Varela dk. 79), Deniz Türüç (Asamoah Gyan dk. 69), Tjaronn Chery, Bernard Mensah, Umut Bulut

Yedekler: Muammer Yıldırım, Vedat Karakuş, Oğuzhan Berber, Oleksandr Kucher, Hasan Hüseyin Acar, Mert Özyıldırım, Artem Kravets

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Goller: Yasin Öztekin (dk. 18), Alpaslan Öztürk (dk. 20) (Göztepe)

Sarı kartlar: Alpaslan Öztürk (Göztepe), Bernard Mensah, Rajko Rotman (Kayserispor)