Göztepe Osmanlıspor Canlı İzle ! Göztepe Osmanlı CANLI Skor (Bein Sports İZLE )

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Göztepe’de Osmanlıspor hazırlıkları

Ligde cumartesi günü Osmanlıspor’u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig’de Osmanlıspor’u konuk edecek Göztepe, bu maçın hazırlıklarını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ile sürdürdü. Başkan Mehmet Sepil’in de takip ettiği antrenmanda ısınmanın ardından 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durdu.

Tedavisi devam eden Ömer Şişmanoğlu antrenmanda yer almadı.

Göztepe Osmanlıspor nasıl canlı izlenir?

Göztepe Osmanlıspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Göztepe Osmanlıspor maçı şifresiz izlenebilir mi?

Göztepe Osmanlıspor maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.

Osmanlıspor, Göztepe maçına hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig’in 21. hafta karşılaşmasında deplasmanda Göztepe’ye konuk olacak Osmanlıspor, çalışmalarına devam ediyor.

Hafta sonu deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Başkent ekibi bugün yaptığı tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde, kulübün Batıkent Tesisleri’nde yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla antrenmana başlayan mor-sarılı oyuncular daha sonra saha kenarına kurulu istasyonlarda kuvvet çalışması yaptı. Gruplar halinde isabetli pas organizasyonuna geçen Başkent ekibi, dar alanda 3 takım halinde dönüşümlü olarak oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Çift kale maçta oyuncuların sergiledikleri performans ve hırs gözlerden kaçmadı.

Antrenmana hafif adale ağrıları bulunan Serdar Gürler, Yalçın Ayhan, Sokol ve Maxsö katılmazken, bu oyuncular takımdan ayrı salonda çalıştı.