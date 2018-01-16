Göztepe, Poko’yu penaltı videosu ile duyurdu

Göztepe, Andre Poko ile anlaştığını ilginç bir yöntemle duyurdu. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılı ekip, penaltı vuruşlarındaki başarısıyla adından söz ettiren kalecisi Beto’nun bir milli maçta Poko’dan yediği penaltı golüyle transferi duyurdu. Görüntülerde iki futbolcunun samimi hareketleri dikkat çekerken Beto, Poko’nun elini sıkarak “Bana penaltıdan gol atmak kolay değil. Sen bunu başarabilen nadir oyunculardansın ama artık beraber oynayacağımız için çok mutluyum. Bol şans” dedi.

Ali Gözeten

