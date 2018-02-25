Göztepe Sivasspor canlı izle ! Göztepe Sivasspor CANLI SKOR (Bein Sports İZLE)

Göztepe Sivasspor şifresiz canlı izle ! Göztepe Sivasspor karşılaşmasını canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Göztepe Sivasspor maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Göztepe Sivasspor şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Göztepe Sivasspor maçı canlı izleme yolları. Süper Lig'de son 22 maçta 9 galibiyet,6 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 33 puanla 8.sırada yer alan İzmir ekibi Göztepe,oynadığı son 22 lig maçında 10 galibiyet,4 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 34 puanla 7. sırada bulunan Sivasspor ile karşılaşıyor. Göztepe Sivasspor maçı ile ilgili tüm bilgiler bu haberde yer alıyor...

Aybaba:" Ligde sıralama olarak yukarılarda kalmak istiyoruz"

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana kırmızı-beyazlı futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı. İstasyon ve top kapma çalışması ile sürdürülen idman, yarı sahada çift kale maçın ardından sona erdi. Antrenmana sakatlığı geçen Arouna Kone'de katıldı. Futbolcuların antrenmanda oldukça neşeli ve hırslı olması dikkat çekti. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ligin 23. haftasında karşı karşıya gelecekleri Göztepe'nin ligin iyi takımlarından olduğunu söyledi.

"Sıralama olarak yukarılarda kalmak istiyoruz"

Coşkulu bir taraftar topluluğuna karşı oynayacaklarını ifade eden Aybaba,"Kendi sahalarında çok iyi hücum yapıyorlar. Çok coşkulu oynuyorlar. Bizde ligin iyi takımlarından birisiyiz. Son maçın bir bölümünde kötü oynadık ama kazanmayı bildik. Bu bizi moral ve motivasyon olarak yukarıya çıkarttı. İyi maç olacak. Orada keyifli maç olacak. Biz hem onları inceleyip çalışıyoruz. Osmanlı maçında niye bir bölümde düşüş yaşadık diye çalışıyoruz. Yukarılarda kalmak istiyoruz. Onun için çok güzel keyifli, herkesin izlemekten mutlu olacağı bir maç olacak" şeklinde konuştu. Sakatlığı geçen Kone'nin çalışmalara başladığını aktaran Aybaba, doktorun raporu doğrultusunda hareket edeceklerini belirtti.

"Beşiktaş için kötü bir geceydi"

UEFA Şampiyonlar Lig'i son 16 turunda Beşiktaş'ın Bayern Münich'e farklı kaybetmesinin hatırlatılması üzerine Aybaba,"Beşiktaş için kötü bir geceydi ve eksik kaldı. Güçlü takımlara karşı eksik kalmaz zor. Özellikle Bayern Münich makine gibi bir takım. Beşiktaş, oyuna da iyi başlamıştı sanki oyuna ortak olacak gibi gözüküyordu. Ama futbol bu içerisindeki kaderi siz çözemiyorsunuz. Dışındaki şeylere hazırlanabiliyorsunuz. İçindeki kadere mağlup oldu Beşiktaş" diye konuştu.

Göztepe Sivasspor nasıl canlı izlenir?

Göztepe Sivasspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Göztepe Sivasspor maçı şifresiz izlenebilir mi?

Göztepe Sivasspor maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

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