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Göztepe, Trabzon'dan 3 puanla dönüyor

Göztepe, Trabzon'dan 3 puanla dönüyor
Göztepe, Trabzon'dan 3 puanla dönüyor

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Göztepe, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. İzmir temsilcisi, Trabzon deplasmanından 3 puanla dönmenin sevinci yaşanıyor.

Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, “Futbolcularım kadar yorulduğumuz bir maç oldu saha kenarında. Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Daha önceki maçlarda kendi sahasında taraftar desteği ile iyi oynayan, skoru erken koparan bir Trabzonspor vardı. İlk yarıda Göztepe olarak ne yapmamız gerekiyorsa yaptık, 2 gol atmayı başardık. Ancak 2. yarı 2-0'ın rehavetine kapıldık. Rakibin sayısal fazla oyuncuyla kalemizdeki atakları bizi zor duruma düşürdü. Daha kötü de olabilirdi. Oyuncularım çok fazla bireysel hata yaptı. O hatalardan zor anlar yaşadık. Bizim kalitede bir takım bu hataları yapmamalıydı. Her şeye rağmen Trabzon gibi bir deplasmandan 3 puanla dönmek güzel” dedi.

Gökmen Şahin
 

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