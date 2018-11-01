Göztepe turladı

Stat: Atatürk
Hakemler: Erkan Özdamar, Şahan Yılmaz, Bilal Gölen
Göztepe: Eren, Grillo (Hakan Sepil dk. 71), Kadu, Hakan, Tayfur, Mahmut, Ngando, Gouffran, Samed, Yalçın, Cikalleshi
Yedekler: Göktuğ, Borges, Halil, Poko, Yasin, Reis, Jerome
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Çengelköy Futbol Yatırımları: Kadir, Ekrem (Eren dk. 68), Kadir Doğukan (Erim dk. 83 ?), Ensar, Burak, Sezgin, Kerem, Ufuk, Faruk, Serdal, Uğur (Berat dk. 72)
Yedekler: Emre, Batuhan, Özgür, Azizcan
Teknik Direktör: Özgür Ataçocuğu
Goller: Kadu (dk. 34), Samed (dk. 58 ve 80), Cikalleshi (dk. 66) (Göztepe)
Sarı kartlar: Yalçın Kayhan, Kadu (Göztepe)
Tolga Tahçı