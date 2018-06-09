Göztepe'de üç isim veda etti

Takıma 2016-2017 sezonunda katılan ve sarı-kırmızılı formayla Süper Lig’e çıkma sevinci de yaşayan kaleci Günay Güvenç, Fransız savunmacı Leo Schwechlen ve Tanju Kayhan’ın biten sözleşmeleri uzatılmadı. Kulüpten yapılan açıklamada, “2016-17 sezonunda kadromuza katılan, takımımız ile şampiyonluk sevinci yaşayan ve 2 sezondur formamızı giyen oyuncularımız Günay Güvenç, Leo Schwechlen ve Tanju Kayhan'a emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerlerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Tolga Tahçı

