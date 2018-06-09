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Göztepe'de üç isim veda etti

Takım kaptanları Sabri Sarıoğlu ve Selçuk Şahin ile yollarını ayıran Göztepe, sözleşmeleri sona eren Günay Güvenç, Leo Schwechlen ve Tanju Kayhan'la da yeni sözleşme imzalamadı.

Göztepede üç isim veda etti

09 Haziran 2018 18:35

Takıma 2016-2017 sezonunda katılan ve sarı-kırmızılı formayla Süper Lig’e çıkma sevinci de yaşayan kaleci Günay Güvenç, Fransız savunmacı Leo Schwechlen ve Tanju Kayhan’ın biten sözleşmeleri uzatılmadı. Kulüpten yapılan açıklamada, “2016-17 sezonunda kadromuza katılan, takımımız ile şampiyonluk sevinci yaşayan ve 2 sezondur formamızı giyen oyuncularımız Günay Güvenç, Leo Schwechlen ve Tanju Kayhan'a emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerlerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi. 

Tolga Tahçı
 

 

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