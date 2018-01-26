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Göztepe’den Demba Ba bombası

Göztepe, Beşiktaş’ta da forma giyen dünyaca ünlü forvet Demba Ba ile anlaşma sağladı.

Göztepeden Demba Ba bombası

26 Ocak 2018 15:14

Süper Lig’deki oyunuyla herkesin beğenisini kazanan Göztepe, ara transfer döneminin bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Göztepe, dünyaca ünlü Senegalli forvet Demba Ba'yı da İzmir'e getiriyor. Beşiktaş’ta adeta fenomen haline gelen 32 yaşındaki Demba Ba’nın yarın Kayserispor ile İzmir’de oynanacak maçı izleyeceği öğrenildi.
Teknik Direktör Tamer Tuna’nın da Beşiktaş'ta antrenörlük yaptığı dönemde birlikte şampiyonluk yaşadığı Demba Ba'nın transfer edilmesini istediği ifade edilirken, Peybernes'in sözleşmesini fesheden sarı-kırmızılılar, Demba Ba ile sözleşme imzalandığı takdirde Ghilas'la da yollarını ayıracak.

Etiketler: Demba Ba, Göztepe

 

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