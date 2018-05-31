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Göztepe’den gençlik operasyonu

Teknik direktörlük görevine 44 yaşındaki Bayram Bektaş’ı getiren ve takımı gençleştirmek isteyen Göztepe’de sezonun bitimiyle tecrübeli oyuncularla yollar bir bir ayrılıyor. Sözleşmeleri sona eren 30 yaş üzeri üç oyuncu sarı-kırmızılı kulübe şimdiden veda etti.

Göztepeden gençlik operasyonu

31 Mayıs 2018 13:39

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’in geçtiğimiz günlerde yaptığı ‘Takımı gençleştireceğiz’ açıklamasının ardından sarı-kırmızılılarda operasyon resmen başladı. Sezon sonunda sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Demba Ba sözleşme uzatmayarak takımdan ayrılan ilk isim olmuştu. 

Gençleştirme operasyonun en büyük adımı ise dün atıldı. Takımın iki kaptanı Selçuk Şahin ve Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrılınca sarı-kırmızılıların yaş ortalamasında şimdiden büyük bir düşüş yaşandı. 37 yaşındaki Selçuk Şahin ve 33 yaşındaki Sabri Sarıoğlu’nun takımdan ayrılmasıyla takımın en tecrübeli oyuncusu 35’lik kaleci Beto oldu. Takımda 30 yaş ve üzerinde ise Scarione (32), Gouffran (31), Kadu (31) ve Wallace Reis (30) bulunuyor.

Sabri’nin yerine Ahmet Oğuz 

Sabri Sarıoğlu ile yolların ayrılmasının ardından Göztepe, Gençlerbirliği forması giyen Ahmet Oğuz transferini bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor. 25 yaşındaki sağ bek ile anlaşma sağlayan yönetimin, Gençlerbirliği’nin istediği 1 milyon Euro’luk bonservis bedelini düşürmek için görüşmelerine devam ettiği ve ilerleyen günlerde transferi noktalayacağı öğrenildi.  

Tolga Tahçı

 

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