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Göztepe’den hakeme isyan

Şanlıurfaspor ile Göztepe’nin 2-2 berabere kaldığı maçta, hakem Bülent Birincioğlu'nun çok yanlış bir karar verdiğini söyleyen Göztepe Başkanvekili Talat Papatya, “Hakkımızı kimseye yedirmeyiz. Bundan sonra sesimiz daha gür çıkacak” dedi.


19 Şubat 2017 13:56

TFF 1. Lig’de Şanlıurfaspor ile son dakikalarda buldukları golle berabere kalıp 1 puan alan Göztepe’de maçın hakemi Bülent Birincioğlu’na isyan var. Şanlıurfaspor maçının 37. dakikasında Emrecan’a tekme atıp sırtına eliyle vuran rakip takım oyuncusu Cemil Adıcan'a kırmızı kart gösterilmemesine ateş püsküren Göztepe Başkanvekili Talat Papatya, müsabakanın hakemi Bülent Birincioğlu'nun çok yanlış kararlar verdiğini söyledi. 

Ligin ilk yarısında oynanan Bandırmaspor maçında oyuncuları Halil Akbunar’ın rakibine tekme atmaya teşebbüs etmesine rağmen direkt kırmızı kart gördüğünü ve 2 maç ceza aldığını hatırlatan Papatya, “Biz bu davranışı da tasvip etmiyoruz. Ancak Cemil’in hareketine hakemin kayıtsız kalmasını da kabullenemiyoruz. Bu hata bardağı taşıran son damla oldu. Hakkımızı kimseye yedirmeyiz. Bundan sonra sesimiz daha gür çıkacak” diye konuştu. 

Ali Gözeten

Etiketler: Göztepe, Şanlıurfaspor


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