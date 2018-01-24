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Göztepe'den minik taraftarına jest

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, İzmir’de tedavi gören minik Emre’yi ziyaret ederek, U9 takımları için transfer teklifinde bulundu.

Göztepeden minik taraftarına jest

24 Ocak 2018 18:02

Göztepe gerçekleştirdiği sosyal sorumluluklarla her kesimden insanın beğenisini kazanırken, Teknik Direktör Tamer Tuna da bunlara bir yenisini daha ekledi. Sportif Menajer İlhan Şahin ile birlikte İzmir’de tedavi gören minik Göztepe taraftarı Emre Çatal’ı ziyaret eden Tuna, aynı zamanda transfer teklifinde bulundu. Minik Emre’ye adının yazılı olduğu formayı hediye eden Tamer Tuna, takdim ettiği altyapı davet belgesiyle birlikte Emre’yi haziran ayında başlayacak çalışmalarda U9 takımında görmek istediklerini söyledi.

Teklif karşısında çok sevinen Emre ise Tuna’yı geri çevirmeyerek teklifi kabul etti.

Yaşar Ozan Mayasız
 

 

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