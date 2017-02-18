Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Göztepe’den müthiş geri dönüş

Göztepe’den müthiş geri dönüş

TFF 1. Lig’de Şanlıurfaspor evinde Göztepe’yi ağırladı. Göztepe uzatmalarda bulduğu iki golle maçı 2-2 berabere bitirdi.

Göztepeden müthiş geri dönüş

18 Şubat 2017 23:17

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada Hakan Barış’ın defanstan dönen topa vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.

34. dakikada Ndongala’nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hasan Artarslan, kalecinin sağından topu filelere yolladı. 1-0

44. dakikada Halil AKbunar’ın defanstan dönen topa vuruşu yandan az farkla auta çıktı.

57. dakikada Hasan Artarslan’ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Artun Akçakın, topu filelere yolladı. 2-0

87. Tayfur Bingöl’ün ceza sahası içerisindeki arkadaşı Mehmet Umut Nayir’e gönderdiği pası defans oyuncuları araya girerek son anda kornere attı.

90. dakikada Kaleci Sinan Ören ceza sahası içinde Leo Schwechlen’ı düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mehmet Umut Nayir topu filelerle buluşturdu. 2-1

90. dakikada Sinan Özkan’ın ortasına iyi yükselen Mehmet Umut Nayir, takımının beraberlik golünü kaydetti.

Stat: Gap Arena

Hakemler: Bülent Birincioğlu xxx, Serdar Diyadin xxx, Mustafa Savranalar xxx

Şanlıurfaspor: Sinan Ören xx, Hasan Artarslan xxx, Abdulaziz Solmaz xx (Mercan Çam dk. 81 x), Andrei Marc xx, Hüseyin Kala xx, İzzet Yıldırım xx, Kağan Söylemezgiller xx, Ndongala xx (Halil Köçer dk. 46 x), Batuhan Karadeniz xx (Artun Akçakın dk. 32 xxx), Cemil Adıcan xx, Şaban Özel xx

Yedekler: Tomic, Atıemwen, Fevzi Özkan, Caner Cavlun

Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç

Göztepe: Günay xx, Emre Can xx (Mehmet Nayir dk. 46 xxx), Leo Schwechlen xx, Hakan Barış xx, Alekshander xx (Sinan Özkan dk. 55 x), Jahovic xx, Murat Akın xx, Halil Akbunar xx, Canberk Dilaver xx (Lokman Gör dk. 82 ?), Gençer Cansev xx, Tayfur Bingöl xx

Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Emre Aygün, Salim İyik, Segbefia

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Hasan Artarslan (dk. 34), Artun Arçakın (dk. 57) (Şanlıurfaspor), Mehmet Umut Nayir (dk. 90 pen. ve 90+2) (Göztepe)

Kırmızı kart: Cemil Adıcan (dk. 90) (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Artun Akçakın, Sinan Ören (Şanlıurfaspor), Hakan Barış, Gençer Cansev, Jahovic, Murat Akın, Sinan Özkan (Göztepe)

Şinasi İnan

Etiketler: Göztepe, Şanlıurfaspor, TFF 1. Lig


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!