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Göztepeli Titi: 'Zor bir maç bizi bekliyor'

Ligde deplasmanda oynayacakları Alanyaspor maçının Galatasaray ve Fenerbahçe maçları gibi zor olacağını ifade eden Göztepeli oyuncu Titi, “İyi bir oyun ortaya koyup bu maçta da galibiyet almaya çalışacağız” dedi.

Göztepeli Titi: Zor bir maç bizi bekliyor

29 Ağustos 2018 19:38

Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Göztepe, bu maçın hazırlıklarına Adnan Süvari Tesisleri’nde devam ediyor. Fenerbahçe galibiyetinin ardından oldukça neşeli olduğu gözlenen sarı-kırmızılılar, pas ve top kapma çalışması yaptı.

İdmandan önce basın mensuplarının sorularını cevaplayan Göztepeli futbolcu Titi, Alanyaspor’a karşı zor bir maç oynayacaklarını ifade etti. Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında olduğu gibi zor bir maç oynayacaklarını kaydeden Titi, “Kendi sahasında iyi oynayan takıma karşı mücadele edeceğiz. Buna hazırlıklı olarak gideceğiz. İyi bir oyun ortaya koyup bu maçtan da galibiyet almaya çalışacağız. Burada olmaktan ve burada oynamaktan dolayı çok mutluyum. Çok sevdiğim bir lig. Türkiye’de 4. yılıma giriyorum. insanların bana olan ilgisinden çok memnunum. Aynı şekilde devam etmesini umuyorum. İlerleyen zamanda takımım ve kendi adıma iyi şeyler yapmaya devam etmek istiyorum” diye konuştu.

CİKALLESHİ İMZALADI

Öte yandan, akşam gerçekleşen idmanda düz koşu yapan ve son olarak Osmanlıspor forması giyen Arnavut oyuncu Sokol Cikalleshi, Göztepe ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı. 2014-2015 sezonunda Hırvat ekibi Split’e transfer olan Cikalleshi, 1 sezon sonra Başakşehir’e transfer olarak Türkiye kariyerine başladı. Arnavut oyuncu sırasıyla Akhisar Belediyespor ve Osmanlıspor takımlarında forma giydi.

Ali Gözeten - Tolga Tahçı

 

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