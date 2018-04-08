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Göztepe’nin kabusu İstanbul

Spor Toto Süper Lig’de haftayı Beşiktaş mağlubiyetiyle noktalayan Göztepe, bu sezon İstanbul takımları karşısındaki şanssızlığını yine kıramadı.

Göztepenin kabusu İstanbul

08 Nisan 2018 13:04

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’a farklı kaybeden Göztepe, Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir virajı dönemezken, İzmir ekibi bu sezon İstanbul takımları karşısındaki şanssızlığını da Beşiktaş karşısında yenemedi. Geride kalan 28 haftada İstanbul takımlarıyla 9 maça çıkan sarı-kırmızılılar bu maçlardan galibiyet çıkarmayı başaramadı.

Tek puan Fenerbahçe’den 

Bu sezon İstanbul temsilcileriyle çıktığı 9 maçtan 1 beraberlik ve 8 mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, tek puanını ligin ilk haftasında Bornova Stadı’nda oynanan Fenerbahçe karşısında aldı. Spor Toto Süper Lig’in ilk devresinde Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıktan sonra Medipol Başakşehir’e 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, daha sonra Kasımpaşa, Beşiktaş ve Galatasaray’a 3-1’lik skorla kaybetti. 

İstanbul ekipleri karşısında ligin ikinci devresinde de sıkıntı yaşayan Tamer Tuna’nın öğrencileri, Fenerbahçe’ye 2-1, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa 2-0 yenildikten sonra son olarak deplasmanda Beşiktaş karşısında farklı bir yenilgi aldı.

Son rakip Galatasaray 

İstanbul temsilcileriyle oynadığı 9 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabilen Göztepe, bu maçlarda rakip filelere 8 gol bırakırken kalesinde ise 24 gol gördü. Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden 4 İstanbul takımıyla maçlarını noktalayan İzmir temsilcisi, ligin son haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk edecek.  

Tolga Tahçı

Etiketler: Göztepe, İstanbul

 

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