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Göztepe’nin kulüp arması semalarda

Göztepe kafilesi, sosyal medya üzerinden anketle belirledikleri kulüp armasını taşıyan uçakla İstanbul’a geldi.

Göztepenin kulüp arması semalarda

23 Aralık 2017 19:02

İzmir’in Süper Lig'deki tek temsilcisi Göztepe, kulüp armasıyla donatılmış uçakla ilk seferini İstanbul’a gerçekleştirdi. Galatasaray maçı öncesi Göztepe sporcularını taşıyan uçak saat 16.30 sıralarında Atatürk Havalimanı’na indi. Kulüp Başkanı Mehmet Sepil, teknik kadro ve futbolcular apronda çiçeklerle karşılandı.

Göztepe Spor Kulübü’nün havayolu sponsoru olan Onur Air’in sosyal medyada birlikte düzenledikleri ankette 22 bin 67 taraftarın tercihiyle belirlenen kulüp arması TC-OBS kuyruk tescili Airbus 320 tipi uçağa geçtiğimiz hafta uygulandı. Uçak üzerinde toplam 130 metrekarelik alan kaplayan kulüp armasıyla ilk defa bir İzmir takımı da göklerdeki yerini aldı. Kafiledekiler uçaktan inişin akabinde 130 metrekarelik alanı kaplayan kulüp arması önünde fotoğraf çektirdi.

Ferhat Yasak
 

 

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