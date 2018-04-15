Diğer
Kategoriler

Göztepe’ye Demba Ba ve Scarione şoku

Bugün Bursaspor’u konuk edecek Göztepe’de Demba Ba ile Oscar Scarione sakatlıklarının sürdüğü gerekçesiyle maç kadrosundan çıkartıldı.

Göztepeye Demba Ba ve Scarione şoku

15 Nisan 2018 11:41

Spor Toto Süper Lig’de bugün Bursaspor’u konuk edecek Göztepe’de Demba Ba ve Oscar Scarione şoku yaşandı. Oyuncuların sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yapan Göztepe sağlık heyeti, Demba Ba'nın Salı günü gerçekleşen antrenmanda sağ uyluk arka adale grubunda zorlanma yaşandığını ve 2 günlük tedavi sonrasında şikayetleri devam ettiğini, MR tetkiki yapılan yıldız oyuncuda hamstring kasında ödem ve zorlanma saptandığını duyurdu. Dün gerçekleşen antrenmanda ve yapılan kontrollerde ağrılarının devam ettiği tespit edilen Demba Ba’nın bu nedenle kadrodan çıkartıldığı ifade edildi. 

Sağlık heyeti, Oscar Scarione’nin ise sol dizindeki tendinit ve bursite bağlı ağrı yakınmaları hafta boyunca yapılan tedavilere rağmen devam ettiği için maç kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.  

Ali Gözeten
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç