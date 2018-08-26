Göztepe’ye sponsor jesti

Spor Toto Süper Lig’de Halil Akbunar’ın attığı golle Fenerbahçe’yi mağlup eden Göztepe’de futbolculara prim jesti geldi. 3 sezondur Göztepe’nin forma göğüs sponsoru olan bu yıl göğüs sponsorluğunun yanında sırt sponsorluğunu da üstlenen Türkerler Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, Fenerbahçe galibiyeti ardından verilecek prime ek olarak 25 bin TL ekstra prim vererek oyuncuların sahadaki mücadelelerini ödüllendirdi.

Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker “Göztepe ile birlikte gerek Türkiye’de gerekse Avrupa’da yeni zaferler kazanmayı hedefliyoruz. İzmir yeşil sahalarda da hak ettiği başarılarla anılsın istiyoruz. Bu noktada Göztepe’ye inancımız ve desteğimiz tam” İfadelerini kullandı.