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Göztepe'ye Sporting Lizbon'dan kaleci

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, Sporting Lizbon forması giyen tecrübeli kaleci Beto Pimparel ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepeye Sporting Lizbondan kaleci

31 Temmuz 2017 12:58

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, transferlerini hızlandırdı. Chaves, Marco, Leixoes takımlarının kalesini koruyan ve son olarak Sporting Lizbon forması giyen tecrübeli kaleci Beto Pimparel, sarı-kırmızılı kulüple anlaşmaya vardı. Göztepe, Pimparel ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

35 yaşındaki tecrübeli kaleci, Sporting Lizbon altyapısında forma giyerek profesyonel olduktan sonra sırasıyla Chaves, Marco, Leixoes takımlarının kalesini korudu. 2009-2010 sezonunda Porto'ya transfer olan Beto, burada ilk UEFA Avrupa Ligi kupasını kazandı. İki sezon süren Porto kariyerinde Portekiz Kupası ve lig şampiyonluğu sevinçleri de yaşayan Beto, 2011-2012 sezonunu ise Romanya ekibi Cluj'da şampiyonluk yaşayarak tamamladı.

2012-2013 sezonu devre arasında katıldığı Sevilla ile 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi kupasını birer kez daha kazanan Beto, kariyeri boyunca toplam 3 kez bu kupayı kazanma başarısını göstermiş oldu. Son olarak 2017 FIFA Konfederasyon Kupası'nda Portekiz kadrosunda yer alan Beto'nun kariyerinde, 2'si Dünya Kupası olmak üzere 11 milli maç tecrübesi bulunuyor. 

Etiketler: Beto Pimparel, Göztepe, Sporting Lizbon


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