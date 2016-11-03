Ailenin şikayeti üzerine genci kaçıran zanlılar yakalanıp tutuklanırken, anne Sinem Serbest ise oğlunun resminin bulunduğu broşürlerle Mersin'in her köşesinde oğlunu arıyor. Serbest, 24 gündür her yerde oğlunu aradığını ifade ederek, "Özledik oğlumu. Ölümü mü diri mi belli değil. Öldüyse en azından öldüğü yeri göstersinler de bari ona bir mezar yapalım" dedi.

İddiaya göre, 9 Ekim Pazar günü Sezgin G. ve Ekrem K., Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde evinin bulunduğu apartmanın bahçesinde oturan Furkan C.'nin yanına geldi. Gece yarısı sitenin bahçesinde bir süre sohbet eden üçlü, daha sonra tartışmaya başladı. Ardından Sezgin G. ve Ekrem K., Furkan C.'yi darp etmeye başladı. Yaşanan arbedenin ardından iki arkadaş, Furkan C.'yi döverek sitenin dışına çıkarıp bir araca bindirerek uzaklaştı. O günden sonra çocuklarından haber alamayan ailenin şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra Sezgin G. ve Ekrem K.'yi gözaltına aldı. Zanlıların üzerinden kaçırılan gencin cep telefonu çıktı. Şüphelilerin polisteki ifadesinde, kaçırdıkları Furkan C.'yi ormanlık bir alana götürdüklerini, burada dövmeye devam ettikleri sırada ellerinden kurtulup kaçtığını söyledikleri öğrenildi. Zanlıların ifadesi doğrultusunda ormanlık alanda arama çalışması yapan polis ve AKUT ekipleri, kayıp gencin izine rastlayamadı. Şüpheli 2 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, olayla ilgili bir kişinin ise arandığı bildirildi. 24 günden bu yana kayıp olan Furkan C.'nin bulunması için çalışmalar sürüyor.

"24 gündür çocuğumdan hiç haber yok"

Anne Sinem Serbest ise 24 gündür oğlunu Mersin'de sokak sokak arıyor. Oğlunun fotoğrafının bulunduğu broşürleri vatandaşlara gösteren ve duvarlara asan gözü yaşlı anne, oğlunun bulunmasını istiyor. Olayla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Serbest, olayın 9 Ekim'de gerçekleştiğini söyledi. Bir arkadaşı tarafından gece 03.00'te aranarak, oğlunun site bahçesine çağrıldığını belirten Serbest, "Telefonla arayarak 'askerden geldin, gel seni göreyim' diyerek kandırıp, çocuğu gece aşağı indiriyorlar. Biri oğlumu oyalıyor, dışarıdan da 2 arkadaşı daha siteye giriyor ve kamelyanın etrafından saklanıyorlar, pusu kuruyor. Furkan onları fark edince zaten hemen oğlumu dövmeye başlıyorlar. Döve döve oğlumu siteden çıkartıyorlar. Sitenin önünde bekleyen araçla oğlumu kaçırıyorlar. Bu şahıslar polisler tarafından yakalandı ve şimdi 2 kişi tutuklanırken, 2 kişi aranıyor. Bu şahıslar Furkan’ı Kuyuluk çöplüğüne götürdüklerini, parasını gasp ettiklerini, çok kötü kafasına vurduklarını ancak bir süre sonra ellerinden kaçırdıklarını söylüyorlar. Yalnız oğlum eğer ellerinden kaçsaydı eve gelirdi, annesini bulurdu. 24 gündür çocuğumdan hiç haber yok. Ölü mü, sağ mı hiç belli değil. Bir anne demiyor, hiçbir yerden bana ulaşmıyor. Telefonlarımızı ezbere bilir. Kafasına çok darbe almasından dolayı belki bilinci yerinde olmayabilir. Görenler polisi arasın. Askerden oğlum yeni geldi, daha 21 yaşında. Oğlum için herkesten dua bekliyorum. Oğlumdan hiçbir ses yok" diye konuştu.

"Oğlumun bulunmasını istiyorum"

Olayın olduğu ilk günden beri oğlunu aradığını vurgulayan Serbest, "24 gündür Mersin’in her yerinde oğlumu arıyorum. Bütün her yere resimlerini astım ola ki biri benzetir bizi arar diye. 24 günden beri hiçbir insandan da haber almıyoruz. Bazen asılsız ihbarlar oluyor gidiyoruz bakıyoruz ama şu ana kadar hiçbir sonuç elde edemedik. Eğer yaşıyorsa Furkan’ıma sesleniyorum. Yaşıyorsan polise git arkanda ben varım, devlet var. Kendisinin hiçbir suç yok ki gasba uğramış, polis onu kayıp diye arıyor, suçlu diye aramıyor. Suçlular cezası çekecek zaten. Oğlumun zaten suçu yok. Furkan kandırılarak aşağı indiriliyor, dövülüyor sonra kaçırılıyor. Oğlumun üzerinde hiçbir şey yok. Kimliği, ehliyeti hepsi üzerimizde. Ayağında terliği ile döverek, sürükleyerek götürüyorlar. Oğlumun bulunmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

"Öldüyse en azından öldüğü yeri göstersinler de ona bir mezar yapalım"

Furkan’ı kaçıran arkadaşlarından da bir kişi tanıdığı söyleyen Serbest, "Tutuklanan Ekrem K.’yı tanıyorum. Geçen yıl oğlumun yanında çalışmıştı. Oğlumun ekmeğini yiyen insanlar bunlar. Geçen yıl yanımızda 6 ay çalıştı. Şu anda bile tutuklanan şahısların tanıdıkları sürekli beni, kızımı arayarak tehditler, küfürler ediyorlar. Bununla ilgili savcılığa başvuru yapıp, koruma talep edeceğim. Zaten bu konu hakkında polisimiz çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Oğlumu bulmalarını istiyorum. Çocuğumu 24 gündür gömüyorum. Özledik oğlumu, ölü mü diri mi belli değil. Öldüyse en azından öldüğü yeri göstersinler de bari ona bir mezar yapalım. Hiçbir şey belli değil. Furkan’ın bundan önce böyle bir olayı hiç olmadı. Çocuğum eve gecikse bile mutlaka beni arar ne kadar gecikeceğini söylerdi. Hiçbir zaman böyle bir şeyi olmadı” diye konuştu.

Koray Ünlü

