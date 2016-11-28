Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Gözü yaşlı anne 357 gündür pencere önünde oğlunun dönmesini bekliyor

Gözü yaşlı anne 357 gündür pencere önünde oğlunun dönmesini bekliyor

İzmir'in Torbalı ilçesinde ikamet eden ve 357 gün önce 'Denizli’ye gidiyorum' diyerek evden ayrılan 35 yaşındaki Gökhan Eker'den haber alınamazken, gözü yaşlı anne, her gün saatlerce pencere önünde bekleyerek oğlunun eve dönmesini bekliyor.


28 Kasım 2016 12:07

Torbalı ilçesinde ikamet eden 35 yaşındaki Gökhan Eker, 1 yıl önce ailesine 'Denizli’ye gidiyorum' diyerek evden çıktı. Eker, aradan günler geçmesine rağmen ise İzmir'e dönmedi. Denizli'de ailesini arayan ve kaza atlattığını belirten Eker, daha sonra ise eve dönmedi. Ailesi ise 35 yaşındaki genç adamdan bir daha haber alamadı. 357 gün önce kaybolan oğullarını her yerde arayan 60 yaşındaki anne Yetiş ve 70 yaşındaki baba İsmail Eker, çalmadık kapı, aramadık sokak bırakmadı. 35 yaşındaki genç adamı bulmak için her yolu deneyen Eker ailesi, yetkililere çağrıda bulundu.

Anne her gün pencerede bekliyor

7 Aralık 2015 tarihinden itibaren Gökhan Eker'in kaybolması en çok da anne Yetiş Eker'i yıprattı. "Çocuğumun ölmediğini biliyorum. Ben bir anneyim" diyen gözü yaşlı anne, her gün pencere önünde bekleyerek oğlunun gelmesini bekliyor. Eker, "2 oğlum ve eşimle birlikte Ayrancılar’a geldik. Burada her şeyimiz çok güzel gidiyordu. Diğer oğlum evlendikten sonra Gökhan’ımla birlikte huzur içinde yaşayıp gidiyorduk. Taki 7 Aralık 2015 tarihinde evladım; 'Denizli'ye arkadaşımın yanına gidip geleceğim' demesiyle başladı. Denizli'ye gitti. Oradayken aradım konuştuk, 'küçük bir kaza atlattım' dedi. Daha sonra telefonuna ulaşamadık. O tarihten bu yana hiçbir izine rastlayamadık. Hüseyin isimli bir arkadaşının yanına gitmişti ve o isme ulaştık. O da bizi kaideye almadı. Programlara katıldım, İçişleri Bakanlığına giderek yardım talebinde bulundum; fakat çözüm bulamadım. Allah rızası için yardım edin. Birileri yardım eli uzatsın. Evladım ölmedi buna inanıyorum. Çocuğumun ölmediğini biliyorum. Ben bir anneyim. Bir gün geleceğini düşünüyorum. Ama başı belada olabilir, bilmiyorum. Oğlumu bulmak için çok yer dolaştım. Sonuç yok. Her gün pencere önünde bekliyorum gelecek diye. Yan komşunun zili çalındığında hemen kalkıp bakmaya gidiyorum. Belki benim oğlum gelmiştir diye. Bu acıyla yaşamak bizi bitiriyor. Yetkililerden yardım elinin uzatılmasını bekliyoruz. Lütfen yardım edin. Yavaş yavaş tükeniyoruz” şeklinde konuştu. 

Amede Alpagut
İZMİR 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç