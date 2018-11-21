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Gözü yaşlı anne 6 aydır çocuklarının yolunu gözlüyor

Gözü yaşlı anne 6 aydır çocuklarının yolunu gözlüyor
Gözü yaşlı anne 6 aydır çocuklarının yolunu gözlüyor

Suriye'deki iç savaşta kocasını kaybettikten sonra Adana'ya gelen Suriyeli kadın gözyaşları arasında 6 ay önce akrabaları tarafından götürülen 2 çocuğunun yolunu gözlüyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yıl önce Suriye'deki iç savaşta Rima Karram (22) atılan bir bombadan dolayı eşi Rami Saudi'yi kaybetti. Karram, bunun üzerine oğlu Rimas Rami (6) ve kızı Fatma Rami (3) ile birlikte Türkiye'ye sığınarak Adana'ya geldi. 

Adana'da kendine yeni bir hayat kuran genç kadının yanına 6 ay önce eşinin akrabaları geldi. Yeğenlerini görmek istediklerini, biraz yanlarına almak istediklerini söyleyerek çocukları götürmek istedi. Karram bu teklifi kabul ederek çocuklarını eşinin akrabalarına verdi. Ancak o günden sonra genç kadın bir daha çocuklarını göremedi. Çocuklarına ulaşmaya çalışsa da bir türlü izlerini bulamadı. 

Çocuklarının Suriye'de mi yoksa Türkiye'de mi olduğun dahi bilmediğini söyleyen Karram, "Ben çocuklarımı ölen eşimin akrabalarına emanet ettim. Ancak onlardan gittikleri günden beri haber alamıyorum. Çocuklarımın başına kötü bir şey gelmesinden korkuyorum. Onların hayatından endişe ediyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Rima Karram polise giderek şikayette de bulunduğunu söyledi.  

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

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