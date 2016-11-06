Sakarya’da yaşayan Yüksel ailesinin 21 yaşındaki oğlu Alihan Yüksel, 38 gün önce valizini toplayarak evden ayrıldı. Ailesine ‘spor salonuna gidiyorum’ diyerek evden çıkan Alihan Yüksel’dan 38 gündür haber alınamıyor. Sabah saatlerinde evden çıkan Alihan Yüksel, en son aynı gün saat 17.15 sıralarında Sakarya'da otobüs terminalinde bir arkadaşı tarafından görüldü. Arkadaşına Gaziantep’e gittiğini söyleyen Alihan Yüksel ile bir daha irtibat kurulamadı. Polise de haber verilen Alihan Yüksel’in yapılan incelemede Sakarya’dan Adana otobüsüne bindiği belirlenirken, Hatay’da indiği tahmin ediliyor.

Oğlunun peşinden Gaziantep’e gelen anne Şener Yüksel, akrabalarının yanında kalırken, oğlu ile ilgili bir iz bulmaya çalışıyor. Oğlunun Suriye’ye savaşmaya gittiğinden endişelenen anne Şener Yüksel, “Oğlum küçük bir valiz hazırlamış. Yanına sırt çantası da almış. Ama hiç Suriye’ye gideceğini, muhaliflere katılacağını, şehit olacağını ya da savaşacağını falan söylemiyordu ama 'Suriye’deki çocukları görmüyor musunuz? Siz rahat yatabiliyor musunuz' diyordu. Videoları seyrediyordu. Suriye’deki muhaliflerin, Türkmenlerin videolarını seyrediyordu. Gideceğine dair hiçbir şey söylemedi. Her yere bakıldı bulamadık. Savcılığa gidip, güvenlik kamera videosuna baktığımızda Hatay’a gittiğini öğrendik. Suriye’ye geçmiş diye düşünüyoruz” dedi.

Gözyaşlarına boğulan acılı anne, “Ben mahvoldum oğlum. Neredeysen, nasılsan bir haber ver. Bir telefon et, iyiyim de. Yeter artık, bittim. Ne gecem gece, ne gündüzüm gündüz. Bir haber ver oğlum. Ümidim bitti. 21 yaşında gencecik bir çocuğum yok. Görenler duyanlar, ne olur yardım edin. Bir sesini duyayım. Gelmesen de bir haber gönder yeter. Biliyorsun ben sana çok düşkündüm. Beni nasıl böyle bir halde bırakıp gidebildin. Ne olur gel” diyerek feryat etti.

Şener Yüksel, oğlunu bulmak için her çareye başvurduklarını ama şu ana kadar hiçbir ize rastlayamadıklarını da sözlerine ekledi.