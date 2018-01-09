Gözü yaşlı baba 10 gündür kayıp liseli kızını arıyor

Küçükbalıklı Mahallesi’nde ikamet eden Nejdet (41) - Ayşe (36) Çıracı çiftinin 2 çocuğundan en büyüğü Hasret Çıracı (18), 10 gündür kayıp. Baba Nejdet Çıracı, 31 Aralık Pazar günü, kızını sabah saatlerinde açık öğretim dersleri için Kırcılar Ticaret Meslek Lisesi'ne bıraktı.

Ancak kızını öğle saatlerinde almaya giden baba Hasret'in o gün okula gelmediğini öğrendi. Bunun üzerine baba Çıracı, polise başvurdu. Okulun güvenlik kamerası görüntülerinde, babasının ayrılmasının ardından Hasret Çıracı'nın 15 dakika sonra okuldan çıktığı görüldü. Çıracı ailesi, o günden bu yana kızlarından haber alamıyor.

Kızının hayatından endişe ettiğini ifade eden Çıracı, “Kızımı okula bıraktım. Benim arkamdan okuldan çıkıp gitmiş. O günden beri haber alamıyoruz. Perişan olduk. Hayatından endişe ediyoruz” dedi.

31 Aralık Pazar günü kaybolan kızın 1 Ocak Pazartesi günü 18 yaşına girdiği öğrenildi.

Ahmet Faruk Çabuk - Abdullah Çibir