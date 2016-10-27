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Gözüne armut düşen kadın kör oluyordu

Evinin bahçesinde ağaçtan meyve topladığı sırada sol gözüne armut düşen kadın, görme kaybı yaşadı. Özel bir hastanede başarılı bir ameliyat geçiren kadın yeniden görmeye başladı.


27 Ekim 2016 10:27

Evinin bahçesinde ağaçtan meyve topladığı sırada sol gözüne armut düşerek görme kaybı yaşayan 78 yaşındaki Güldane Argun, Özel Aydın Göz Hastanesi’ne getirildi. Burada Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Atakan Karaeminoğulları tarafından ameliyata alınan Argun, operasyondan sonra yeniden görmeye başladı.? 15 torun sahibi olan Argun, tekrar görmenin sevincini yaşarken olay anını şu sözlerle anlattı: "Armut çok güzeldi tırmıkla armudu koparmak için uzanırken yüzüme düştü. Bir anda her yer bembeyaz oldu."

Aydın Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Atakan Karaeminoğulları, hastanın sol gözünün görmemesi şikayetiyle geldiğini ve tırmıkla meyve hasadı yaptığı sırada gözüne armut isabet ettiğini dile getirdi. Karaeminoğulları, "Güldane Teyze 15 sene önce iki gözünden katarakt ameliyatı olmuş. Bahçede tırmıkla armut koparırken meyve gözüne düşmüş. Hastanemize başvurduğunda göz travması sonrası görmesinin birden azaldığını ifade etti. Bize geldiklerinde gözünde bulunan lensin aşağıya doğru kaydığını gördük. Sonra bir ameliyatla kayan göz içi lensi çıkarıp yerine dikişli lens koyduk. Yaptığımız ameliyatın ardından teyzemiz yeniden görmeye başladı" diye konuştu.?

"Sektörde çalışanlar koruyucu gözlük takmalı"
Başhekim Op. Dr. Karaeminoğulları, Aydın bölgesinin tarım ve sanayi bölgesi olması nedeniyle bahçede çalışan kişilerin göz yaralanmalarına maruz kalabildiklerini belirterek "Mevsim nedeniyle ceviz, kestane düşmesi, diken batması gibi durumlar gözde yaralanmalara neden olabiliyor. Kestane dikeninin göze batması, enfeksiyon, katarakt ve göz içi kanamaya gidebilen ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Bu yüzden tarımda çalışanlara, koruyucu gözlük takmalarını öneriyoruz. Yine delici veya kesici aletlerle çalışan kişiler de bu gözlüğü kullanmalı. Bu önlem, göz sağlığının korunması açısından çok önemli" dedi.


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