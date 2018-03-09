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Gözüne biber gazı sıktı diye evini yaktı

Maltepe'de iki arkadaş bir birirnin gözüne biber gazı sıktığı için apartman dairesini yaktı.

Gözüne biber gazı sıktı diye evini yaktı

09 Mart 2018 07:12
Gözüne biber gazı sıktı diye evini yaktı - Tıkla İzle

Olay, 04.30 saatlerinde , Maltepe Yalı Mahallesi Karaağaç Sokağı'nda 4 katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, M.O alkollü bir şekilde arkadaşının evine geldi. Bir süre arkadaşı ile tartıştı. Tartışma şiddetini arttırırken, ismi öğrenilemeyen şahıs M.O’nun gözüne biber gazı sıktı. Sıkılan gazın ardından sinirlenen M.O apartman daireisine alkol döküp ateşe verdi. Yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Yangını gören vatandaşlar, hemen itfaiye, 112 ve polis ekilerine haber verdi. kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. M.O olay yerinden kaçarken, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yangında daire kullanılamaz hale gelirken, diğer dairelerde maddi hasar meydana geldi.
Yanan binada oturan, Hayrettin Ergün “ İçkili bunlar, biri onun gözüne biber gazı sıkıyor. Onu sıktı diye başladı bu evi yakacağım diye. Sonra ben polise şikayete giderken bu da evi yakmış işte” dedi
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Aydemir Kadıoğlu

 

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