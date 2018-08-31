Grafik tasarımcısı ne iş yapar ve nasıl olunur ? Grafik tasarım taban puanları 2017-2018

Grafik Tasarımcısı Nedir ?

Grafik Tasarımcısı, bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim kanallarında yayınlanmak üzere yazı ve görsel elemanlarla sanatsal ölçütler içinde tasarlayan kişidir.

Grafik Tasarımcısı Neler Yapar ?

- Tasarımını yapacağı konuda ayrıntılı bilgi edinir, müşterilerle görüşmeler yapar,

- İlgili konuda bir kavram ve ana tema oluşturur,

- Konunun gerektirdiği kavramlara uygun görsel düzenlemeler tasarlar,

- Gerektiğinde fotoğraf ve film çekimlerinde sanat yönetmeni olarak katkıda bulunur, uygulamada estetik düzenlemeleri gerçekleştirir veya denetler,

- Basılacak veya televizyon kanalları ve internette yayımlanacak bir malzemenin tasarımından basım veya yayım aşamasına kadar uzanan tasarım sürecini takip eder, denetler ve sonuçlandırır.

Grafik Tasarım Mesleği Yapacak Kişilerde Hangi Nitelikler Olmalı ?

Bu mesleği yapacak kişilerin biçim ve mekan ilişkisini görebilen, renkleri algılayabilen, hayal gücü zengin, tasarımlarını çizgi yolu ile ifade edebilen, sanatsal alanlara ilgili, yeniliklere açık, teknolojiyi yakından izleyen kimseler olmaları gereklidir. Grafik Tasarımcısı büroda bilgisayarla veya çizim masası üzerinde, zaman zaman sakin ortamlarda, film ve fotoğraf stüdyolarında, ajanslarda, çalışmak durumundadır.

Mesleğin eğitimi, güzel sanatlar fakültesi Grafik, Grafik Tasarımı, güzel sanatlar tasarım ve mimarlık fakültesi Grafik Tasarımı, sanat ve tasarım fakültesi Grafik, mühendislik ve mimarlık fakültesi Grafik Tasarımı, üniversitelere bağlı engelliler entegre yüksekokulu Grafik Sanatları bölümlerinde verilmektedir.

Grafik Tasarım Bölümü Okuyanlar Nerelerde Çalışabilirler ?

Grafik Tasarımcıları tanıtım sektöründe, reklam ajansları, tanıtım atölyeleri, endüstri, ticaret ve devlet kuruluşlarının ilgili bölümlerinde grafik tasarımcısı, sanat yönetmeni veya yardımcısı olarak çalışır. Multimedyada, her türlü elektronik ortamda hazırlanan çalışmalarda görev alırlar. Yayıncılık sektöründe gazete veya dergilerde sanat yönetmeni olarak çalışırlar, sayfa düzeni, kapak tasarımı, ilgili düzenleme ve illüstrasyon çalışmaları yaparlar. Film sektöründe uzun veya kısa metrajlı filmlerde, televizyon filmlerinde sanat yönetmeni olarak veya jenerik hazırlanmasında görev alabilirler. Bilgisayarla hazırlanan tüm tasarım ve uygulamalarda çalışırlar. Çizgi film atölyelerinde tip oluşturmak, jenerik yapmak gibi işlerde çalışırlar.