Gram altın 4 ayın en düşüğünde

Haftanın ilk gününe düşüşle başlayan gram altın 139,10 liraya kadar geriledi. 9 Ocak'tan itibaren en düşük seviyesini gören gram altın şu sıralarda 140 liradan işlem görüyor. Serbest piyasada çeyrek altın da şu sıralarda 230, liradan satılıyor.
Haftanın ilk gününe düşüşle başlayan gram altın 139,10 liraya kadar geriledi. 9 Ocak'tan itibaren en düşük seviyesini gören gram altın şu sıralarda 140 liradan işlem görüyor. Serbest piyasada çeyrek altın da şu sıralarda 230, liradan satılıyor.
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