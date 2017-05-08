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Gram altın 4 ayın en düşüğünde

Haftanın ilk gününe düşüşle başlayan gram altın 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Gram altın 4 ayın en düşüğünde

08 Mayıs 2017 11:59

Haftanın ilk gününe düşüşle başlayan gram altın 139,10 liraya kadar geriledi. 9 Ocak'tan itibaren en düşük seviyesini gören gram altın şu sıralarda 140 liradan işlem görüyor. Serbest piyasada çeyrek altın da şu sıralarda 230, liradan satılıyor. 

Etiketler: altın fiyatları, gram altın


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