Gram altın ne kadar? (2 Mayıs 2018 altın fiyatları)

2 Mayıs 2018'de de Altın yükseliyor mu? 2.4.2018 tarihinde altın ne kadar? Altın yükselecek mi? gibi sorular yatırımcıların bu günlerde sıklıkla sorduğu soruların başında geliyor. Altın ile ilgili tüm detaylara bu haberimizden ulaşabilirsiniz.İşte detaylar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

172,93 liradan alınırken, 173,00 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın ise 274,70 liradan alınırken 280,92 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 547,69'dan alınırken 561,83 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

1149,00 liradan alınıp 1161,00 liradan alıcı buluyor.

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