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Gram altın ne kadar? (25 Nisan 2018 altın fiyatları)

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Gram altın ne kadar? (25 Nisan 2018 altın fiyatları)

25 Nisan 2018 09:13

Altın 25 Nisan 2018'de de yükseliyor mu? 25 Nisan 2018 tarihinde altın ne kadar? Altın yükselecek mi? gibi sorular yatırımcıların bu günlerde sıklıkla sorduğu soruların başında geliyor. Altın ile ilgili tüm detaylara bu haberimizden ulaşabilirsiniz...

GRAM ALTIN NE KADAR?

174,61 liradan alınırken, 174,63 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 280,11 liradan alınırken 286,44 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın da 558,46'dan alınırken 572,88 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1153,00 liradan alınıp 1165,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2.5 de 2801,07 liradan alınırken 2845,12 liradan satılıyor.

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