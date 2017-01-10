Dolar ve euroda gelen tarihi zirveler sonrası altında da rekor geldi. Serbest piyasada dün 142 seviyesine yakın seyreden gram altın, bugün de yükselişini sürdürerek 144,20 ile tarihi rekorunu tazeledi. Çeyrek altın fiyatı ise 235 liradan satılıyor.

