Gramofon Kafe işletmecisi Emre Olcay, “Bizler burada plaklarla, radyolarla kendi kültürümüzü, kendi düşüncemizi, kendi örfümüzü, adetimizi yani kendimizi yansıtıyoruz aslında” dedi.

Ankara Kalesi’nde yer alan Gramofon Kafe; tarih, sanat ve müzikle iç içe olan dokusuyla dikkat çekiyor. Orhan Gencebay gibi, Musa Eroğlu gibi bir çok müzisyenin de uğradığı bu mekan sanatla ilgilenenlerin severek geldiği bir yer haline dönüştü. Gençler kadar, plak dinlemeyi seven 50-60 belki daha büyük yaşlardaki insanlar bile gelip kafede keyifli vakit geçiriyorlar. Çalışanlarıyla aile ortamı gibi sıcak bir yeri yansıtan kafe gramofonlar, fotoğraf makinaları, çeşitli plaklar, radyolar, piyano gibi antika eşyalarla dekor edilmiş. Mekana gelenler tarihi dokunun içinde adeta zamana yolculuk ediyor.

Mekan olarak 25 yıldır Ankara Kale’sinde olduklarını belirten Gramofon Kafe işletme sahiplerinden Emre Olcay, 8 yıldır kafe olarak hizmet verdiklerini belirtilerek,"8 yıldan önce burada kafe olarak değil de daha çok gramofon, radyo, pikap tamiri yapıyorduk. İlk başta kafe fikri hiç aklımızda yoktu bizim. Dükkanımız büyük olduğu için, eşyalarımız dükkanın büyüklüğüne yetmediğinden bir masa koyarak, daha sonrasında başka masalar da ekleyerek bu şekilde bir kafe ortamına dönmesiyle şekillendi. Türkiye’de birçok kafe var bu şekilde ama bizim gibi değildir hiçbiri. Bizler burada plaklarla, radyolarla kendi kültürümüzü, kendi düşüncemizi, kendi örfümüzü adetimizi yani kendimizi yansıtıyoruz aslında. Bir arşivimiz var, 50 binin üzerinde ses kayıtlarımız, 50 bine yakın plağımız var. Plak çeşitleri olarak ağırlıklı taş plaklarımız var, LP’lerimiz var 33/45 dediğimiz, 16’lık plaklarımız var, kağıt baskı plaklarımız var, plağın atası olan kovan plak dediklerimiz gibi çok çeşit var. 1900’lerin başında daha yeni yeni ses kayıt ediliyor bir şeylere. Ve İngilizlerle Almanların başını çektiği gramofon sistemi kuruluyor, sonra pikap sistemine dönüyor, daha sonra ses kayıt cihazları çıkıyor, kaset ve sonra CD ile günümüzde geliyor. Gramofonda insan sesini en yalın alan madde vardır içinde. Sanki yanında okuyormuş gibi hissedersiniz, mesela otururken burada plak çaldığımda sanki Zeki Müren gelmiş gibi herkes kulak kesiliyor" diye konuştu.

“Buraya herkesi bekleriz, sadece oturması yemesi içmesi için değil, gelip görsünler isterim”

50 bin plak arşivi oluşturmanın 25 yıldan belki daha fazla zaman aldığını anlatan Olcay, “Bir emek tamamen. Biz çocuktuk buralarda plaklarla oynardık, büyüdük 30 yaşına geleceğiz hala plaklarla oynuyoruz, bizim işimiz müzik oldu yani. Burada kendi kültürümüzü, Türk kültünü yansıtıyoruz mesela burada ben insanlara Neşet Ertaş çalıyorum veya Mahsuni Şerif çalıyorum aynı zamanda Müzeyyen Senar, Zeki Müren veya Kardeş Türküler çalıyorum. Kendi benliğimiz olan şeyi yansıtmaya çalıyorum. Gençler kadar, 50-60 üzeri yaşlarda gelen müşterilerimiz oluyor onlar pop değil daha çok onlara hitap eden parçalar istiyorlar. Mesela zamanında Anadolu Rock vardı, rock’ın kralları Edip Akbayram’dır yada Barış Manço’dan, Cem Karaca’dan dinlemek istiyorlar. Bizler bence bu tür kendi kültürümüzde olan müzikleri ön plana çıkarmalıyız. Kültür Bakanlığı’da desteklemelidir bence bunu. Buraya herkesi bekleriz, sadece gelip oturması içmesi için değil, gelip görsünler isterim” ifadelerini kullandı.