İstanbul’un değerli tarihi binalarından, İstiklal Caddesi’ndeki Cercle d’Orient’ı eski ihtişamına kavuşturan Grand Pera'nın Genel Müdürü İhsan Salar, 2017 hedeflerini ve perakende sektörüyle ilgili değerlendirmelerini düzenlediği toplantıyla açıkladı. Beyoğlu'nun ziyaretçi sayısının yılda 500 milyona ulaştığını belirten İhsan Salar, "Projeyi hayata geçirirken, ‘tarihe saygı' ve ‘mimari, sosyal ve kültürel dokuya uyum' en önemli önceliğimiz oldu. Kalite odaklı bir yaklaşımla, tarihi dokuyu çağdaş bir deneyimle bütünleştirdik. Misafirlerimize, modayı, lezzeti, alışverişi, eğlenceyi, kültürü, sanatı, sinemayı yüksek kalite standartlarında sunmayı hedefledik. Grand Pera'nın, zengin etkinlik programı, Madame Tussauds Müzesi, Emek Sahnesi ve sinema salonları gibi mıknatıs etkisi oluşturan değerleriyle İstanbul'un en işlevsel yaşam merkezi olacağını düşünüyoruz. Kültür sanat odaklı iş modelimizle, 2017'de 20 milyon ziyaretçiyi Grand Pera'da ağırlamayı hedefliyoruz. 20 milyon ziyaretçinin en az yüzde 15'lik kısmının müze, sinema, tiyatro, konser gibi, bileti önceden satın alınan etkinlikler aracılığıyla Grand Pera'ya geleceğini düşünüyoruz" dedi.

2016'nın zorlu bir yıl olduğunu, İstiklal Caddesi'nin de mevcut gündemden etkilendiğini ifade eden İhsan Salar, "Cadde üzerindeki mağazaların genellikle bireysel mal sahipleri var, ticari anlamda kurumsal bir yapıdan söz etmek mümkün değil. Mal sahiplerinin, zorlu ekonomik koşullarda markaları desteklemesi de ne yazık ki gerçekçi değil. Belirli bir finansal gücü ve tecrübesi olan Grand Pera gibi kurumsal yapılar, zor günlerde markalara çok daha esnek davranabilir, ticaretin kesintisiz bir şekilde devam etmesine zemin oluşturabilir. Diğer taraftan Grand Pera olarak, sektördeki tecrübemizle, mağaza kiralamak isteyen bir markanın kira/ciro fizibilitesini ayrıntılı bir şekilde yapabiliyoruz. Örneğin bir kitapçı, bir restoran ya da hızlı tüketime yönelik bir markanın ciro potansiyelinin birbirinden çok farklı olduğunu biliyor ve kiralama sürecindeki değerlendirme kriterlerimizi bu doğrultuda belirliyoruz" diye konuştu.

Toplam 20 markanın Grand Pera'da yer aldığını ifade eden İhsan Salar, "Grand Pera, 5 bin metrekaresi Cercle d'Orient olmak üzere toplamda 20 bin metrekarelik bir alandan oluşuyor. Toplam metrekarenin yaklaşık yüzde 40'lık bölümü kültür-sanat faaliyetlerine ayrılmış durumda. Mevcut durumda kiralanan toplam alan ise 10 bin 500 metrekareye ulaşmış durumda" şeklinde konuştu.

"Bu nitelikte başka bir yapı yok"

Tarihi Cercle d'Orient binasının, etkileyici atmosferiyle, birçok markanın özel çekim, toplantı, etkinlik ve üst düzey davetlerine ev sahipliği yaptığını belirten İhsan Salar, "Bölgede, birkaç otel salonu dışında, her boyutta etkinliğe olanak sağlayacak, bu nitelikte başka bir yapı yok. Cercle d'Orient'da her ihtiyacı karşılayabilecek büyüklükte salonlar bulunuyor. Aynı şekilde 600 kişilik Emek Sineması ve 150 kişilik tiyatro salonu da benzer birçok kurumsal etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Ancak her iki yapının kullanımı konusunda da çok seçici davranıyoruz. Bu yapıların gerçek anlamda değerini bilen, bizimle aynı hassasiyeti paylaşan talepleri önceliklendiriyoruz. Cercle d'Orient bu projenin gözbebeği... Bu tarihi yapıyı toplumun hizmetine sunmaya devam edeceğiz, Cercle d'Orient, eskiden olduğu gibi Beyoğlu'nun cazibe merkezi olacak" dedi.

"2016'da tüm sektörleri olduğu gibi perakende sektörünü de etkiledi"

Perakende sektörüyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan İhsan Salar sözlerine şöyle devam etti: "Bugün AVM'ler, ülke ekonomisinde 53,5 milyar dolarlık bir yatırımı ve 450 bin nitelikli istihdamı temsil ediyor. Bu boyutuyla sektörün, her kriz döneminden daha da güçlü bir şekilde çıkma potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz. 2016'da yaşanan olumsuzluklar, tüm sektörleri olduğu gibi perakende sektörünü de etkiledi. Ancak biz geleceğe umutla bakıyoruz. Alışveriş Merkezi ve Yatırımcıları Derneği verilerine göre, AVM sektörü 2016 yılını 100 milyar TL'lik bir ciroyla kapattı. 2017 yılında cironun 110 milyar TL'ye ulaşması bekleniyor, 2023 hedefi ise 200 milyar TL. Doğru yatırım ve stratejilerle bu hedeflere ulaşmak mümkün".

İhsan Salar sözlerini şöyle tamamladı: "Grand Pera'nın, Beyoğlu'nun dönüşümüne öncülük edeceğine inanıyoruz. Beyoğlu'ndaki tarihi yapıların, özenli, dönemine saygılı, mimari özelliklerini muhafaza eden bir yaklaşımla hayata kazandırılması, rahatça girilebilecek, yaşanabilecek ortamlara dönüştürülmesi, yaşama değer katacak işlevlere sahip olabilmesi için, Grand Pera'nın bir model oluşturması en büyük dileğimiz. Grand Pera için geliştirdiğimiz, kültür ve sanatla ticareti destekleyen iş modelinin, geleceğin konsepti olacağına, sektörün hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol üstleneceğine inanıyoruz".