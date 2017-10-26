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Grandmedical Manisaspor sahasında galip

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Grandmedical Manisaspor, sahasında ağırladığı Hatayspor’u 1-0 mağlup etti.

Grandmedical Manisaspor sahasında galip

26 Ekim 2017 20:50

 Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Grandmedical Manisaspor, sahasında ağırladığı Hatayspor’u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

52. dakikada Mehmet Albayrak’ın ceza sahası içi solundan ortaladığı topa altıpas içerisinde Oğuz’un rövaşata vuruşunda kaleci Göktuğ, meşin yuvarlağı son anda tokatlayarak tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

55. dakikada Sebaihi’nin rakip yarı alanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde kafalardan seken topa altıpas çizgisinin hemen önünde gelişine şık bir vuruş yapan Bakaki’nin şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

61. dakikada Köksal’ın sol kanattan ortaladığı topa penaltı noktası yakınlarında Yılmaz’ın bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Göktuğ’un yanından filelere doğru giden topu Ümit Yasin son anda gol çizgisinin önünden çıkardı.

73. dakikada Grandmedical Manisaspor atağında Bakaki'nin ceza sahası içi solundan yerden pasında penaltı noktası yakınlarında Atiemwen'in gelişine vuruşunda kaleci Ömer Alıca'dan sekerek ağlara giden topu son anda Hatayspor savunması kafayla gol çizgisi üzerinden uzaklaştırdı. 

90+4. dakikada Metin'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Bakaki'nin şutunda top yan kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.


Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Arkın Akgöl xx, Sezgin Çınar xx
Grandmedical Manisaspor: Göktuğ xx, Fahri xx (İsmail Haktan dk. 89 ?), Hüseyin xx, Ümit Yasin xx, Mikic xx, Ömer Buğdaycı xx, Akın xx (Atiemwen dk. 67 xx), Sebaihi xx, Asım xx, Zahit xx (Metin dk. 76 xx), Bakaki xxx,
Yedekler: Deniz, Perovic, Alper, Kağan Miray
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Hatayspor: Ömer Alıcı xx, Ömer Tunç xx, Soner xx, Oğuz Kaan x (Taha dk. 74 x), Mehmet Dingil x, Ömer Kızıldağ x (Sadi dk. 84 ?), Oğuz x (Hamza dk. 62 xx), Yılmaz xx, Köksal xx, Sergen xx, Mehmet Albayrak x
Yedekler: Sadettin, Sadi
Teknik Direktör: Murat Sönmez
Gol: Bakaki (dk. 55) (Grandmedical Manisaspor)
Sarı kartlar: Soner, Yılmaz, Mehmet Dingil (Hatayspor) 

Önder Aydın - Aykut Yeniçağ
 

 

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