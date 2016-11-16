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Grekoromen İstanbul Şampiyonluğu İhlas Eğitim Kurumları’nın

İstanbul’da düzenlenen 15-16 Yaş Okullar Arası Gençler B Grekoromen İstanbul İl Şampiyonası’nda Özel İhlas Anadolu Lisesi takım halinde İstanbul Şampiyonu oldu.

Grekoromen İstanbul Şampiyonluğu İhlas Eğitim Kurumlarının

16 Kasım 2016 14:36

Bağcılar Spor Salonu’nda iki gün boyunca süren şampiyonada Özel İhlas Anadolu Lisesi kazandığı 4 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük ile rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonada Özel İhlas Anadolu Lisesinden Fatih Sarıkaya, Furkan Taş, Mevlüthan Ak, Ardahan Şahin şampiyonluğa ulaşırken, Eren Çaçan ikinci, Aykut Korkmaz üçüncü oldu.

“YENİ BİR TAKIM OLMAMIZA RAĞMEN ŞAMPİYON OLMAMIZ BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ”

Şampiyona sonrası konuşan Özel İhlas Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmeni ve güreş antrenörü Şenol Özkan, henüz yeni bir takım olmalarına rağmen şampiyon oldukları için çok mutlu olduklarını söyledi. Şampiyonaya altı sporcu ile katıldıklarını belirten Özkan, “Şampiyonada bizden daha çok sporcu ile katılan okullar da vardı. Ancak bizim altı sporcumuz da derece yapınca şampiyonluğa ulaştık” dedi. Özkan şimdiki hedeflerinin düzenlenecek olan bölge şampiyonasında da başarılı olup Türkiye Şampiyonasına katılmak olduğu söyledi.

“SPORTİF BAŞARILARINIZ AKADEMİK BAŞARILARLA TAÇLANMALI”

Şampiyon takımı makamında kabul eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, kendilerine bu mutluluğu yaşattıkları için şampiyon takımın sporcularına teşekkür etti. Sporcularla bir süre sohbet eden Yeltekin, sportif başarılarının akademik başarılarla süslenmesi gerektiğini söyleyerek, “Ben bu başarılarınızın akademik başarılarınızla taçlanacağına inanıyorum. Hepinizin gelecekle ilgili olarak sportif ve akademik hedefleri olmalıdır. Çünkü hedefinize ulaşmak ve başarılı olmak için daha da çok çalışmanız gerekir” ifadelerini kullandı.

Yeltekin sohbetin sonunda şampiyon güreşçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
 

Etiketler: Grekoromen, İhlas Eğitim Kurumları, şampiyonluk


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