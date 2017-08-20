Grev çadırı gelin ve damadı ağırladı

Düzce’de Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada işçiler 21 gündür grev yapıyor. Fabrika önünde bulunan alanda grev çadırı kuran işçiler burada işveren ile anlaşma sağlamaya çalışırken işçilerden evlenen Yakup, Esra Gürler çifti arkadaşlarını grev çadırında yalnız bırakmadı. Çadırın bulunduğu alana gelin arabası ve konvoy ile gelen çift, burada Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve arkadaşları tarafından karşılandı. Açıklama yapan Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, evlenen işçilerin grev alanını ziyarete gelmesinin uğur getirmesini dilediğini söyledi. Serdaroğlu, "Daha önce de bir başka ilimizde bir fabrikamızda grev vardı. Orada da grev çadırımızı işçi arkadaşlarımız ziyaret ettiler. Birlikte halay çektik ve uğurlu geldi. İşveren ile anlaştık. Grev sona erdi. İnşallah burada da bu arkadaşlarımızın ziyareti uğurlu gelir ve grevimizi bitirmiş oluruz inşallah" dedi. Ardından Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, damat Yakup Gürler'e altın takarak çifte mutluluklar diledi.

Damat Yakup Gürler ise arkadaşlarına moral vermek için grev çadırına geldiğini belirtti. Yakup Gürler, "Grevimiz devam ediyordu. Destek verelim dedik. Mutlu günümüzde onlarla birlikte olmak istedik. Tamamen destek amaçlı. Başkanımızda gelmiş sağolsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından çalan müziğe eşlik eden damat Yakup Gürler ve gelin Esra Gürler arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadı. Yakup Esra Gürler çiftti daha sonra düğün salonuna gitmek üzere grev çadırından ayrıldı.

Ali Osman Çatana