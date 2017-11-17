Greyfurtun faydaları ve zararları, greyfur nasıl yenir?

Turunçgiller denince ilk akla gelenler portakal, mandalina ve bazen de limondur. Fakat greyfurtun faydaları hakkıyla bilinseydi belki de ilk sırada onu sayabilirdik. Acımtırak tadı dolayısı ile fazla rağbet göremeyen greyfurt güçlü bir antioksidan, C, B6 ve A vitaminleri, potasyum, folat, tiamin, kalsiyum, demir, bakır, fosfor ve magnezyumun yanı sıra pek çok besleyici madde ve flavonoid içerir. Vücudun savunma sistemini maximum düzeye yükselterek bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Bunun yanında çok az kalori ihtiva etmesi dolayısı ile diyet yapanlarında gönül rahatlığı ile kullanacağı güzel bir meyvedir. Bizde bu yazımızda greyfurtun faydalarını konu edindik. İşte greyfurt tüketmeniz için en önemli 10 neden;

Greyfurtun Sağlığa Faydaları Nelerdir?