Edinilen bilgiye göre, Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince 13 Eylül'de bir mağazada hırsızlık yaptıkları için yakalanan N.K. ve H.H. isimli Suriye uyruklu karı kocanın üst aramasında yüklü miktarda para çıktı. Yapılan üst aramalarında ise N.K. isimli şahsın PKK/KCK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan ile birlikte eski zamanlarda çekilmiş olduğu fotoğraflar ele geçirildi.

Hırsızlık suçundan tutuklanan N.K. ve H.H. tutukluluk hallerinin sona ermesinin ardından terör soruşturması kapsamında polis ekiplerince tekrar gözaltına alındı. Bu kapsamda H.H. isimli şüphelinin cep telefonu incelemeye alındı. Yapılan incelmelerde H.H.'nin, 2016- 2017 yıllarında Avrupa ülkelerinin başkentlerinde PKK/KCK terör örgütünün sözde lideri Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için gerçekleştirilen protesto eylemlerini organize ettiği ortaya çıktı.

Aynı zamanda H.H.'nin, PYD/YPG'ye finansal kaynak sağlamak amacıyla yüklü miktarda para bulundurduğu öğrenildi. H.H.'nin eşi olan N.K.'nin ise, Suriye'de bulunan PYD/YPG terör örgütü mensuplarıyla çekilmiş fotoğrafları ve Öcalan ile geçmiş zamanda çekişmiş resimleri ele geçirildi. Resimlerin N.K.'nin üst aramasında çıkması dikkat çekti.

Adliyeye sevk edilen N.K. ve H.H. bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gri listede adı geçen terörist yakalandı

Öte yandan polis ekipleri, PKK/ KCK terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet yürüten ve “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan terör aramalarında gri listede yer alan F.B. isimli örgüt mensubunun illegal yollardan Türkiye'ye girdiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler yaptıkları araştırmada A.E. isimli bir örgüt mensubunun F.B.'nin saklanmasına yardım ettiğini belirledi. Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri gri listede yer alan F.B.'nın M.E.Ö. isimli bir şahsın aracılığıyla Avrupa'ya kaçmaya çalıştığını öğrendi.

Polis ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takiplerin ardından F.B. A.E. ve M.E.Ö.'nün yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınan F.B. A.E. ve M.E.Ö. bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sadık Kahraman