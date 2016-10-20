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Gri listede aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Doğu Karadeniz kırsalında terör eylemlerine karışan ve Erzincan’da etkisiz hale getirilen 2 teröristin kimliği tespit edildi.

Gri listede aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

20 Ekim 2016 14:53

Edinilen bilgiye göre; Trabzon, Giresun ve Ordu’da PKK/KCK terör örgütünün sözde “Karadeniz Açılım Grubu” üyesi iki terörist bölgeden çekilirken Erzincan kırsalında güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Jandarma ekipleri girilen çatışmada öldürülen terörist Selman Tiyaki ile yaralı ele geçirilen Hamdullah Zengin’in İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu “Aranan Teröristler” listesinde Gri bölümde yer aldığı ve ihbar edenlere 300 Bin TL para ödülü verileceği kişiler olduğu öğrenildi. Öte yandan; 30 Eylül günü Ordu’nun Mesudiye ilçesinde etkisiz hale getirilen 6 terörist ile aynı grupta bulunan son iki kişi oldukları bilgisine ulaşıldı. 

Şükrü Üçüncü

Etiketler: gri liste, terörist


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