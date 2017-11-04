Gri listede bulunan yaralı teröriste ilk müdahale Mehmetçik'ten

Önceki gün, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Özel Harekat Timleri, Nazımiye ilçesi Kadirsırtı Dokuzkayalar bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon yaptı. Şiddetli çatışmanın yaşandığı öğrenilen operasyonda 1’i sağ 9 terörist etkisiz hale getirildi. Ölü olarak ele geçirilen teröristlerden "Savaş" kod adlı Hamza Güler’in (36) terör örgütü PKK’nın sözde ’Dersim Saha Doğu sorumlusu olduğu "Tolhildan" kod adlı Ejder Yücedağ ve "Medya Derik" kod adlı Remziye Bağırtan’la birlikte 300 bin lira ödüllü İçişleri Bakanlığı’nın terör arananlar gri listesinde oldukları tespit edildi.

Yaralı teröriste ilk müdahale mehmetçikten

Jandarma Özel Harekat timleri tarafından yaralı olarak yakalanan teröristin "Sema" kod adlı Besna Kartal olduğu belirlendi. Yaralı teröristi teslim alan askerler, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Teröriste ağrı kesici de veren Mehmetçik daha sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Öteyandan kadın teröristin İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesindeki 300 bin lira ödüllü gri listede yer aldığı bildirildi.

Fatma Çıray