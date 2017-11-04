Diğer
Kategoriler

Gri listede bulunan yaralı teröriste ilk müdahale Mehmetçik'ten

Tunceli’nin Nazımiye ilçesi kırsalında yapılan operasyonda sağ ele geçirilen yaralı kadın teröriste ilk müdahaleyi askerler yaptı.Kadın teröristin "Sema" kod adlı Besna Kartal olduğu ve 300 bin lira ödüllü gri listede yer aldığı öğrenildi.

Gri listede bulunan yaralı teröriste ilk müdahale Mehmetçikten

04 Kasım 2017 13:26
Gri listede bulunan yaralı teröriste ilk müdahale Mehmetçik'ten - Tıkla İzle

Önceki gün, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Özel Harekat Timleri, Nazımiye ilçesi Kadirsırtı Dokuzkayalar bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon yaptı. Şiddetli çatışmanın yaşandığı öğrenilen operasyonda 1’i sağ 9 terörist etkisiz hale getirildi. Ölü olarak ele geçirilen teröristlerden "Savaş" kod adlı Hamza Güler’in (36) terör örgütü PKK’nın sözde ’Dersim Saha Doğu sorumlusu olduğu "Tolhildan" kod adlı Ejder Yücedağ ve "Medya Derik" kod adlı Remziye Bağırtan’la birlikte 300 bin lira ödüllü İçişleri Bakanlığı’nın terör arananlar gri listesinde oldukları tespit edildi.

Yaralı teröriste ilk müdahale mehmetçikten

Jandarma Özel Harekat timleri tarafından yaralı olarak yakalanan teröristin "Sema" kod adlı Besna Kartal olduğu belirlendi. Yaralı teröristi teslim alan askerler, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Teröriste ağrı kesici de veren Mehmetçik daha sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.
Öteyandan kadın teröristin İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesindeki 300 bin lira ödüllü gri listede yer aldığı bildirildi. 

Fatma Çıray

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç