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iha.com.tr »
Asayiş »
Gri listede yer alan terörist etkisiz hale getirildi
21 Nisan 2018 08:57
Gri listede yer alan terörist etkisiz hale getirildi
TSK: “20 Nisan 2018 tarihinde Bingöl kırsalında icra edilen operasyonda gri listede yer alan Sema kod adlı terörist Zühre Yariçi’nin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir”
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21 Nisan 2018 08:57
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