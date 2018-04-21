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Gri listede yer alan terörist etkisiz hale getirildi

TSK: “20 Nisan 2018 tarihinde Bingöl kırsalında icra edilen operasyonda gri listede yer alan Sema kod adlı terörist Zühre Yariçi’nin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir”

Gri listede yer alan terörist etkisiz hale getirildi

21 Nisan 2018 08:57

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