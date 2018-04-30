Gri listede yer alan terörist ölü ele geçirildi

Güvenlik kaynaklardan alınan bilgilere göre, güvenlik güçlerinin Eruh ilçesi Payamlı köyü kırsalında tespit ettiği teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 1 teröristin İçişleri Bakanlığı tarafından gri listede arandığı tespit edildi.

TSK'DAN AÇIKLAMA

TSK'dan yapılan bilgilendirmede,"Siirt-Eruh’da icra edilen hava destekli operasyonlarda, gri listede yer alan Adil (K) Muhdi Başçı adlı terörist ölü, bir terörist ise sağ olarak silahları ile birlikte ele geçirildi" denildi.