Diğer
Kategoriler

Gri listede yer alan terörist ölü ele geçirildi

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gri listede aranan 1 terörist etkisiz hale getirildi

Gri listede yer alan terörist ölü ele geçirildi

30 Nisan 2018 11:34

Güvenlik kaynaklardan alınan bilgilere göre, güvenlik güçlerinin Eruh ilçesi Payamlı köyü kırsalında tespit ettiği teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 1 teröristin İçişleri Bakanlığı tarafından gri listede arandığı tespit edildi. 

TSK'DAN AÇIKLAMA

TSK'dan yapılan bilgilendirmede,"Siirt-Eruh’da icra edilen hava destekli operasyonlarda, gri listede yer alan Adil (K) Muhdi Başçı adlı terörist ölü, bir terörist ise sağ olarak silahları ile birlikte ele geçirildi" denildi.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç