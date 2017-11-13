Diğer
Kategoriler

Gri listedeki terörist yaralı olarak yakalandı

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada yurt içinde terörden arananlar listesi gri kategoride bulunan Musa Koçali Bala isimli teröristin yaralı olarak ele geçirildiğini açıkladı.

Gri listedeki terörist yaralı olarak yakalandı

13 Kasım 2017 12:02

İçişleri Bakanlığından terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlara ilişkin açıklama yapıldı. Son bir haftada yurt içinde terörden arananlar listesi gri kategoride bulunan Musa (K) Koçali Bala isimli terörist yaralı olarak ele geçirildi. Terör örgütünün kış hazırlıklarının boşa çıkarılması amacıyla, 23 Eylül-12 Kasım 2017 tarihleri arasında 12 ilde yapılan operasyonlarda 146 sığınak, 12 mağara, 3 depo tespit edildi. Bu sığınak/mağara ve depolarda. 9 ton un, 7,5 ton kuru bakliyat, 4 ton toz şeker, 1,5 ton sıvı ve katı yağ, 1 ton çay, 500 kilogram peynir, 500 kilogram zeytin-helva-reçel, 500 kilogram salça, 250 kilogram patates-soğan, 10 takım kar elbisesi, 67 takım kıyafet, 20 uyku tulumu, bin 630 metre kumaş, 77 halı, çok miktarda ilaç ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç