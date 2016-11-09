Nezle ve soğuk algınlığı ayakta geçirilebilen rahatsızlıklar olmasına karşılık grip; baş ağrısı, yüksek ateş, eklem ve kas ağrısı, geçmeyen kuru öksürük gibi gündelik aktiviteleri olumsuz etkileyen ve iş gücü kaybına sebep olabilen bir rahatsızlıktır. Bu nedenle grip olan hastalar biran önce iyileşmek ister. Ancak iyileştirme sürecinde türk halkının yaptığı çok önemli bir yanlış antibiyotik kullanımıdır. Grip tedavisinde antibiyotik kullanımı bir tedavi yöntemi değildir. Gribe verilen ilaçlar daha çok baş ağrısı, yüksek ateş, kas ve eklem ağrılarının giderilmesi ya da çok ciddi rahatsızlığa sebep olan öksürüğe ne iyi gelir noktasında hastayı rahatlatmak için verilen ilaçlardır. Bunun dışında grip tedavisinde başvurulan yol daha çok dinlenme, bol sıvı tüketimi ve sağlıklı ve düzenli beslenmeye yöneliktir. Ayrıca grip ile birlikte gelen baş ağrısı ve öksürük ile ilgili ilaçsız baş ağrısına ne iyi gelir ve ilaçsız öksürüğe ne iyi gelir gibi soruların cevabını aşağıdaki linklere tıklayarak www.saglikloji.com internet sitesinde yer alan baş ağrısı ve öksürük başlıklı yazılardan öğrenebilirsiniz.

Gribin Beraberinde Getirdiği Diğer Rahatsızlıklar

Öksürük: Solunum yollarının tıkanıklığına bağlı olarak grip olan hastalarda öksürük görülebilir. Grip ile birlikte gelen öksürük kuru öksürükten çok balgamlı bir öksürüktür. Grip ile birlikte öksürük şikayeti olanlar ayrıca öksürüğe ne iyi gelir yazımızı okuyabilirler.

Burun akıntısı: Kış aylarında sık karşılaştığımız nezle burun akıntısına sebep olabilir. Bazı hastalarda burun akıntısı ile birlikte göz yaşarması da görülebilir.

Kas ve eklem ağrıları: Hastalar genellikle ama doktor bey her tarafım ağrıyor diye doktorlara serzenişte bulunurlar. Ancak grip olan hastalarda kas ve eklem ağrıları beklenen bir durumdur.

Hapşırma: Grip olan hastalarda aynı baş ağrısı, burun akıntısı ve öksürük gibi sürekli hapşırma da sık karşılaşılan durumlardandır.

Yorgunluk ve halsizlik: Vücudunda grip virüsü olanlar sürekli halsiz ve yorgun hissederler. Ayrıca grip olmadan önce vücudun çok fazla uykusuz ve yorgun olması grip virüsünün kolay bulaşmasına olanak sağlar.

Yüksek ateş: Grip olan hastaların sık şikayet ettiği rahatsızlıklardan biri de yüksek ateştir. Griple birlikte vücut direncinin kırılmasına bağlı olarak yüksek ateş görülebilir.

Boğaz ağrısı: Gribin yan etkilerinden biri de boğaz ağrısıdır. Ayrıca bademcik şişmesi de sık karşılaşılan durumlardandır. Gripten kaynaklı boğaz ağrısı görülen kişiler yutkunamamak ve yemek yiyememekten şikayet ederler.

Baş ağrısı: Griple birlikte gelen ve hastayı en çok etkileyen şikayetlerden biri baş ağrısı. Gripli hastaların çoğunda baş ağrısı şikayeti vardır. Özellikle de migren ve sinüzit şikayetleri olan hastalar grip olmaları durumunda şiddetli baş ağrısı çekerler. İlaçsız baş ağrısından kurtulmak için baş ağrısına ne iyi gelir yazımızı okuyabilirsiniz.

Grip ve Beslenme

Grip olan hastaların sağlıklı ve düzenli beslenmesi iyileşme sürecinin hızlandırılması için çok önemlidir. Hastalar daha çok sıvı gıdalar, vitaminli yiyecekler ve taze sebzelerle beslenmelidir. Ayrıca yağsız et de mikroplarla savaşan vücudu güçlü tutmak için iyi bir tercih olacaktır.

Hastalara iyileşme sürecinde örnek bir yemek tavsiyemiz enginar, havuç ve patates ile yapılan tavuk suyuna çorbadır. Bu çorba ayrıca gripli hastaların çok şikayet ettiği öksürük için öksürüğe ne iyi gelir noktasında göğsü yumuşatarak hastayı rahatlatacaktır.

Gribe ve Soğuk Algınlığına Ne İyi Gelir

Ihlamur: Soğuk algınlığına en iyi gelen bitkilerdendir. Nezleye iyi gelir boğazı yumuşatarak hastayı rahatlatır.

Zencefil: Zencefil grip virüsü ile savaşmada çok etkilidir.

Tarçın: Grip virisüne karşı iyi bir savaşçı olan tarçın ayrıca kan şekerini de dengeler.

Kuşburnu: İçinde bol miktarda antioksidan ve C vitamini bulunan kuşburnu gribin iyileşme süresini hızlandırır.

Karanfil: Karanfil antimikrobiyal özelliği ile mantar ve virüslerden vücudu korur.

Yukarıdaki bitkilerin karışımı ile kendinize etkili bir kış çayı hazırlayabilirsiniz.

Soğan ve sarımsak: Gripten çabuk kurtulmak istiyorsanız bol bol sarımsak ve soğan yemelisiniz. Gribe karşı kuşkusuz en etkili besinler soğan ve sarımsaktır.

Adaçayı: Gribe karşı en etkili bitkilerden biridir. Yorgunluğa iyi gelir, bağışıklık sistemini güçlendirir ve bol C vitamini içerir.

Ekinezya Çayı: Grip ile mücadeledeki bitkisel çözümlerden biri de ekinezya çayıdır. Gribe karşı oldukça etkilidir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu enfeksiyonlardan korur.

Elma sirkesi ile gargara: bademcik şişmesi ve boğaz ağrısının gribe eşlik ettiği durumlarda elma sirkesi ile yapılan gargara boğazdaki enfeksiyonları önemli ölçüde temizler.

Arı poleni: Soğuk algınlığına iyi gelen arı poleni aynı zamanda bağışıklığı güçlendirir. Grip ile gelen halsizlik ve yorgunluğu giderir.

Gribin çabuk atlatılabilmesi için en önemli hususlar hastanın istirahati, bol sıvı alması ve düzenli beslenmesidir. Grip tedavisinde ilaçların çok işe yaradığı söylenemez. Doktorların yazdığı ilaçlar daha çok baş ağrısı, ateş, eklem-kas ağrısı gibi gribin getirdiği diğer şikayetlerin giderilmesine ya da öksürüğe ne iyi gelir sorusu ile doktora gelen hastanın bu şikayetinin giderilmesine yöneliktir. Ayrıca doktor tavsiyesi dışındaki antibiyotik veya diğer ilaçların kullanımı hiçbir işe yaramaz. Her türlü ilaç mutlaka doktor reçetesi ile kullanılmalıdır. Aksi durumda daha ciddi rahatsızlıklar baş gösterebilir.

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