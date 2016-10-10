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Gribe karşı 'doğal ürün tüketin' uyarısı

Uzmanlar, bitkisel ürünlerin kış aylarında bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağladığını ifade ederek, zerdeçal, adaçayı, sarımsak gibi doğal ürünlerin tüketilmesini öneriyor.


10 Ekim 2016 11:59

Soğumaya başlayan hava ile birlikte gribal enfeksiyonlarda da artış yaşanıyor. Uzmanlar, bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğada bazı besinlerin tüketilmesi önerirken, bağışıklık sisteminin desteklenmesi ve güçlendirilmesiyle, hastalıklara karşı direnç kazanarak soğuk algınlığı, grip ve diğer hastalıklardan korunmanın kolay olduğunu belirtiyor. Medical Park İzmir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Baysal Yusuf, "Bağışıklık sistemini güçlendirmek için iyi dinlenmek, beslenmeye dikkat etmek ve stresten uzak durmak çok önemli. Bunların yanında bağışıklık sistemini güçlendiren bitkilerden de destek almak faydalı olacaktır" dedi.

Neler tüketmek gerekli?
Yusuf, zerdeçalın özellikle iltihap giderici ve bağırsak destekleyici özellikleri ile soğuk algınlığında tüketilmesi gerektiğini ifade ederek, "Grip kaynaklı oluşan bulantı durumunu azaltıcı etkisi de vardır. Kullanırken miktara dikkat edilmelidir. Süte eklenerek de tüketilebilir. Zerdeçal, içerdiği ‘curcumin’ maddesi ile antikanserojen etki göstermektedir. Her gün bir tatlı kaşığı bal ile zerdeçalı öksürük ve soğuk algınlığında tüketebilirsiniz” şeklinde konuştu.

Diyet Uzmanı Fatma Baysal Yusuf, şöyle devam etti: "Adaçayı antiseptik özelliği nedeniyle özellikle boğaz ağrısına iltihap azaltıcı özelliği sahiptir. Demlenmiş adaçayını ılıtılmış olarak gargara şeklinde kullanabilirsiniz. Ayrıca sarımsağın içindeki ‘allisinin’ güçlü bir antioksidandır. Bu nedenle zeytinyağlı yemeklerinize çiğ halde veya ezerek ekleyin. Sahip olduğu içerik ile enfeksiyon durumlarında da sarımsak büyük bir destekçiniz olacaktır." 

Etiketler: doğal ürün, grip


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