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“Grip aşısı yaptırmanın tam zamanı”

Yakın Doğu Üniversitesi ( YDÜ ) Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından, mevsim değişikliğine bağlı gelişen üst solunum yolu hastalıklarından korunmaya yönelik yayınlanan bildiride, Kıbrıs’ta gribal enfeksiyonların ekim ile mart ayları arasında görüldüğü, en yaygın olarak aralık ve şubat ayları arasındaki dönemde yoğunlaştığı bu nedenle de havaların soğumaya başladığı şu günlerde halkın grip aşısı yaptırmasının gerekliliği vurgulandı.

“Grip aşısı yaptırmanın tam zamanı”

03 Kasım 2017 14:47

Grip virüsü türlerinin yıldan yıla değişiklik gösterdiği, bu nedenle yeni grip aşılarının da her yıl formüle edilmesi gerektiği, aşıdan sonra vücudun direnç geliştirmesinin en az iki hafta sonra olduğu belirtilen bildiride, kronik hastalığı olan herkes ile koah, astım, diyabet, kalp hastaları ve 65 yaş üzeri yaşlı kişiler ve genel olarak halka yakın çalışan kişilere gribe karşı aşılama yaptırması için çağrıda bulunuldu.

Riski yüzde 40 ile yüzde 60 Oranında Azalıyor
Bildiride, grip aşısının YDÜ Hastanesi Göğüs Hastalıkları polikliniğinde mevcut olduğu da açıklanırken, grip aşılarının etkisinin seneden seneye değişim gösterdiği, bunun nedeninin ise her yıl hangi virüs türünün yaygın olacağının bilinmediğinden kaynaklandığı, grip aşılaması yapılması halinde gribe bağlı hastalıklar olan zatürre, menenjit ve sepsis hastalıklarının görülme riskinin de aşı sonrasında yüzde 40 ile yüzde 60 oranında azaldığı belirtildi.

Grip aşısının güvenilir olduğuna dair açıklama yapılan bildiride, aşı yapılan kişilerin enjeksiyon bölgesi etrafında ağrı yaşadığı, ayni zamanda ateş, mide bulantısı ve kas ağrılarının da hissedilebildiği ancak bu ağrıların yan etkilerinin genellikle hafif ve kısa süreli durumlar olduğu belirtildi. Grip mevsiminin yaz aylarında değil de kış aylarında yaşanma sebebine de değinilen bildiride, bu durumla ilgili birçok teorinin bulunduğu, en yaygın teorinin daha soğuk iklimde yaşayabilen virüslerin, nem seviyesinin azalması ile görülme sıklığının atması olduğu ifade edildi. Eylül ve Ekim aylarının yaz mevsiminin sonu, okul döneminin başlangıcı olduğu, daha fazla kapalı ortamda kalınması ile daha fazla temas oluştuğu, bu durumun da potansiyel grip virüsünün bulaşmasını sağladığı belirtilen bildiride, risk altındaki kişilere mutlaka grip aşısı yaptırması önerildi.
 

Etiketler: grip aşısı, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi

 

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