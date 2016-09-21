Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, okulların açılmasıyla birlikte hastalık şikayetlerinin arttığını belirterek, grip aşısı için en uygun dönemin Eylül ve Ekim ayları olduğu konusunda aileleri uyardı. Ailelerin çocuklarında görülen öksürük, yüksek ateş, burun tıkanıklığı, kulak ağrısı şikayetleri ile kendilerine başvurduklarını belirten Sefa Karaarslan, ”Aileleri grip salgını tam başlamadan Eylül ve Ekim aylarında çocuklarına grip aşısı yaptırmaları gerekir. Grip aşısı senede bir kere uygulanıyor. Grip salgını başladığı zaman birçok kişi hastalandığından aşı yaptırmanın çok önemi kalmıyor. O nedenle salgın tam başlamadan ve insanlar hastalanmadan bu dönemde aşı yaptırsınlar. Özellikle sağlık çalışanları hemşireler, doktorlar, hasta bakıcılar, 60 yaşın üzerindeki yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ya da bağışıklık sisteminde zayıflığı olan yaşlı hastalar, organ nakli yaptıranların özelikle aşı yaptırmasını öneriyoruz. Bu salgından korunmak isteyen herkes aşısını bu mevsimde yaptırabilir” dedi.

Gribal enfeksiyonlarda sonbahar mevsimine dikkat

Okulların açılması ile birlikte çocukların kalabalık, kapalı ve havasız ortamlarda birlikte olduklarını ifade eden Karaarslan, “Çocuklardan herhangi biri hasta olsa dahi uzun ders sürelerinde, hava yoluyla bu enfeksiyonlar çok kolay yayılıyor. Bu dönemde aileler bize sıklıkla çocuklarında gece uykudan uyandıracak derecede öksürük, yüksek ateş, burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve kulak ağrısı şikayetleri ile geliyorlar. Özellikle Sonbahar ayının gelmesiyle üst hava yolları enfeksiyonları, viral, gribal ve nezle benzeri enfeksiyonların sıklığı artıyor. Bu dönemde hasta olan çocuklar okul ortamında hapşırırken, öksürürken bir mendil kullanarak enfeksiyonun yayılmasını önleyebilirler. Teneffüs sürelerini de kapalı ortamlar yerine mümkün olduğunca açık havada geçirmeleri bulaşıcı hastalıklara karşı koruyacaktır” diye konuştu.

"Gribal enfeksiyonlar karşısında öncelikle bol su içilmeli”

Çocukların beslenmelerine çok dikkat etmelerini, doğal ürünler ve mevsim sebze meyveleri ile beslenmelerini aynı zamanda bol su içmeleri gerektiğini belirten Karaarslan, şu uyarılarda bulundu: ”Üst solunum yolu salgılarını atıp boğaz bariyeri mukozasını nemlendirerek enfeksiyona karşı korumakta su çok önemli. Gribal enfeksiyonlar karşısında öncelikle bol su içilmesini öneriyorum. Onun dışında doğal bitki çayları özellikle ıhlamur, adaçayı kuşburnu, zencefil bunlar hem hastalığı önleme açısından hem de hasta olduktan sonra daha kolay iyileşmek için önerdiğimiz ürünler arasında yer alıyor. Aktarlarda satılan faydası kanıtlanmış doğal çayları da kullanabilirler. Bolca C vitamini alıp mevsim meyve ve sebzesi yemelerini öneriyorum”

Beşer Çeken

