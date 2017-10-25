Grip aşısını Kasım sonrasına ertelemeyin

Üst solunum yolları enfeksiyonlarının ana kaynağının virüsler olduğunu belirten Uzm. Dr. Samet Özer, virüslere karşı antibiyotik tedavisinin işe yaramayacağını, doğal korunma ve aşının riski ortadan kaldırabileceğini ifade etti. Virüslerin en sık, ellerin ağız ve göz ile teması sonucunda bulaştığına işaret eden Uzm. Dr. Samet Özer, “Hasta kişilerle aynı ortamda bulunulmaması, temas edilmemesi ve havası kirli ortamlardan uzak durulması, hastalıklardan korunma bakımından gereklidir. Özellikle çocuklar virüslerden daha çok etkilenir. En sık ellerin ağız ve göz ile teması bulaşan virüslerden korunmak için çocuklara, enfeksiyonlara karşı el yıkama alışkanlığı kazandırılması çok önemlidir” dedi.

Risk grubunda olanlar grip aşısı yaptırmalı

Aşının, doğal korunma yöntemlerinden daha etkili bir bariyer olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Samet Özer, “Kronik hastalıkları bulunanlar, gebeler, çocuklar ve yaşlılar, öncelikli risk grubundadır. Özellikle astım, diyabet, kalp, böbrek hastalığı ve nörolojik hastalıkları olan çocuklar ile onlarla aynı evde yaşayan aile bireylerinin de aşı yaptırması çok önemlidir. Bağışıklık sistemi bazı nedenlere bağlı olarak baskılanmış olan kişiler, kanser hastaları, organ ve kemik iliği nakli hastaları ile bu kişilerle aynı evde yaşayanlar, hasta bakımı ile ilgilenen sağlık çalışanları mutlaka grip aşısı yaptırmalıdır.6 ay-5 yaş arası çocuklara, ilk üç ay sonrası gebelere, emzirme döneminde annelere, 6 aydan büyük çocuklara ve onlarla aynı evde yaşayan kişilere grip aşısı yapılmalıdır” diye konuştu.

Kasım ayı sonuna kadar yapılmalı

Öte yandan aşının Kasım ayının sonuna kadar yapılması ve Aralık’tan sonraki tarihe ertelenmemesi öneren Uzm. Dr. Samet Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aşının hastalık yapıcı bir etkisi bulunmamakla birlikte; halsizlik, hafif baş ağrısı ve ateş, öksürük, gözlerde kızarma ve yaşarma, üst solunum yollarında yanma hissi ve burun akıntısı ile kendini gösteren nezleye karşı da koruyuculuğu yoktur. Yaşamı tehdit edebilen gripte ise ateş ve halsizlik, boğaz ağrısı, iştahsızlık ve öksürük çok sık görülür. Grip, birkaç virüsü ile tüm dünyada bir salgın haline gelebilir. Çocuklar ve kış aylarında bebekler grip virüsü riski altında olduğundan, grip aşısı yaptırmak yaşamsal önem taşımaktadır.”

Aşı sonrası nadiren 1-2 gün içinde nezleye benzeyen şikayetler oluşabildiğini kaydeden Uzm. Dr. Samet Özer, “Grip aşısı 6 aydan küçük bebeklere, şiddetli yumurta alerjisi olan kişilere, geçmişte grip aşısı ile şiddetli alerjik reaksiyon öyküsü olanlara, ateşli orta-ağır hastalığı olanlara yapılmamaktadır. Aşı 6ay-3 yaş arası çocuklara yarım doz olarak yapılır. Aşı ilk defa o yıl uygulanıyorsa, 1 ay arayla 2 doz olarak yapılır” ifadelerini kullandı.