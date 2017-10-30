Grip depresyona sokuyor

Havaların ani soğumasıyla birlikte gripte kapımızı çalmaya başladı. Klinik Psikolog İmren Mercan, grip hastalarının evde yatak döşek yatmalarının depresyona neden olabileceğini ileri sürdü.

Gripten dolayı hastaların işlevselliğini kaybettiğini belirten Mercan, “Griple psikolojik rahatsızlığı karşılaştıracak olursak kişi grip olduğunda bir şekilde işlevselliğini kaybediyor. Grip olan kişi evde yatmak zorunda kalıyor. Evde yatmak zorunda kaldığı içinde işi varsa işini yapamaz hale geliyor ya da okula gidiyorsa, okula gidemez hale geliyor. Arkadaşlık ve aile ilişkileri zayıflıyor. Psikolojik rahatsızlıklarda olduğu gibi işlevsellik kaybı oluşuyor. Buda psikolojik rahatsızlığın doğmasına sebep oluyor. Kişinin sosyal aktivitelerinde azalma oluyor. Hastalıktan dolayı dışarı çıkamıyor. Sosyalleşemiyor. Bu nedenle kişi kendiyle ilgili düşüncelere başlıyor. Evde kaldığı süre içerisinde kişi düşüncelere dalmaya başlıyor. Grip, dolaylı yoldan da olsa kişide depresif belirtilere neden oluyor” dedi.

Kişinin grip olduğunda işlevselliğini kaybetmemesi gerektiğini vurgulayan Mercan, “Hastayım diye yatak döşek yatmak yerine hasta, kendini hayattan koparmamalı. Hasta evden çıkmasada, ev içinde belli başlı aktiviteler yapmalıdır” diye konuştu.

Ergin Yıldız



