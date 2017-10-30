Diğer
Kategoriler

Grip depresyona sokuyor

Klinik Psikolog İmren Mercan, grip hastalığının kişide depresyona neden olduğunu söyledi.

Grip depresyona sokuyor

30 Ekim 2017 16:40

Havaların ani soğumasıyla birlikte gripte kapımızı çalmaya başladı. Klinik Psikolog İmren Mercan, grip hastalarının evde yatak döşek yatmalarının depresyona neden olabileceğini ileri sürdü.
Gripten dolayı hastaların işlevselliğini kaybettiğini belirten Mercan, “Griple psikolojik rahatsızlığı karşılaştıracak olursak kişi grip olduğunda bir şekilde işlevselliğini kaybediyor. Grip olan kişi evde yatmak zorunda kalıyor. Evde yatmak zorunda kaldığı içinde işi varsa işini yapamaz hale geliyor ya da okula gidiyorsa, okula gidemez hale geliyor. Arkadaşlık ve aile ilişkileri zayıflıyor. Psikolojik rahatsızlıklarda olduğu gibi işlevsellik kaybı oluşuyor. Buda psikolojik rahatsızlığın doğmasına sebep oluyor. Kişinin sosyal aktivitelerinde azalma oluyor. Hastalıktan dolayı dışarı çıkamıyor. Sosyalleşemiyor. Bu nedenle kişi kendiyle ilgili düşüncelere başlıyor. Evde kaldığı süre içerisinde kişi düşüncelere dalmaya başlıyor. Grip, dolaylı yoldan da olsa kişide depresif belirtilere neden oluyor” dedi.
Kişinin grip olduğunda işlevselliğini kaybetmemesi gerektiğini vurgulayan Mercan, “Hastayım diye yatak döşek yatmak yerine hasta, kendini hayattan koparmamalı. Hasta evden çıkmasada, ev içinde belli başlı aktiviteler yapmalıdır” diye konuştu.

Ergin Yıldız

 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç