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Grip olmamak için ne yapmalıyız? Gripten nasıl korunuruz? Grip olmamak için bunlara dikkat...

Uzmanlar, kış aylarının girmesiyle birlikte artan grip ve soğuk algınlığından korunma yöntemleri ile ilgili uyarılarda bulundu. Peki, Grip olmamak için ne yapmalıyız? Gripten nasıl korunuruz? Grip olmamak için bunlara dikkat...

Grip olmamak için ne yapmalıyız? Gripten nasıl korunuruz? Grip olmamak için bunlara dikkat...

12 Ocak 2018 11:14

Gribe, influenza virüsünün neden olduğu, her yıl kış ve bahar aylarında görülmesi nedeniyle mevsimsel grip hastalığı olarak adlandırıldığını ve bulaşıcı olduğu belirtilirken, "Grip, hastaların öksürük veya aksırıkları sonrasında etrafa saçtıkları damlacıkların solunması veya bu damlacıkların bulaştığı yüzeylere temas edildikten sonra ellerin ağız, burun veya göze sürülmesi ile bulaşır" denildi.

Burtom Konur Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Doğan Alpay, gribin, yaklaşık bir hafta sürdüğünü ve en sık görülen şikayetlerin ani başlangıçlı yüksek ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, ciddi halsizlik, kuru öksürük ve boğaz ağrısının olduğunu söyledi.

"Gripten korunmak için en önemli şey kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesidir" diyen Alpay, sözlerine şöyle devam etti: "Eller sık sık bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Hasta olan kişilerin öksürüp aksırırken ağızlarını kolun iç kısmı ile kapatması ve karşıda bulunan kişilerin yüzüne doğru hapşırılmaması hastalığın yayılmasını önlemede çok önemlidir. Aşılama, gripten korunma yollarından birisidir. Özellikle risk grubunda bulunanlar grip aşılarını grip mevsimi boyunca yaptırabilir."

"Beslenmeye dikkat etmeli"

Gripten korunmada diğer önemli bir faktörün de beslenme olduğunu ifade eden Dr. Doğan Alpay, "Gerek grip olmadan önce gerekse grip olduktan sonra dengeli ve sağlıklı beslenme büyük önem arz etmektedir. Günlük kalori ihtiyacının farklı besin gruplarından doğru oranlarda sağlanması yeterli ve dengeli beslenme olarak adlandırılır. Sağlıklı bir şekilde yaşamımızı sürdürebilmek için vücudumuz protein, yağ, karbonhidrat, vitamin, mineral ve su olmak üzere 6 temel kategoride besin ögesine ihtiyaç duymaktadır. Yetersiz veya dengesiz beslenme durumunda vücut ihtiyacını kendi bünyesinden karşılamaya çalışır ve bu durum çeşitli hastalıklar olarak bize geri döner. C vitamini bağışıklık sistemini destekleyen önemli besinlerden biridir. C vitamini, suda çözünen vitaminlerdendir, vücut tarafından depolanmaz ve fazlası vücuttan atılır. Bu nedenle her gün yeniden alınması gerekir. Portakal, greyfurt, karnabahar, kivi, brokoli, dolmalık biber, ıspanak, taze fasulye ve karalahana C vitamini içeren besinlerdir. C vitamini ihtiyacının vitamin tabletleri yerine gıdalar yoluyla alınması öneriyoruz. Çünkü bu besinler vücut için gerekli diğer mineraller açısından da zengindir. Orta boy bir portakal ile günlük C vitamini ihtiyacını karşılamakta yeterli olabilmektedir. Ayrıca insanların günlük C vitamini ihtiyacı farklı olabilir. Sigara kullananlar, diyabet ve astım gibi rahatsızlıkları bulunanların C vitamini ihtiyacı yüksek olabilir. Bu tarz ek hastalığı olan kişilerin uygun beslenme konusunda uzman desteği alabilecekler" dedi. 

Etiketler: grip, Grip olmamak için ne yapmalıyız?, gripten korunma

 

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