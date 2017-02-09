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Grip ve soğuk algınlığının en iyi ilacı istirahat

Özel Ümit Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Atilla Soyelçin, grip ve soğuk algınlığı hastalıkları hakkında konuştu.


09 Şubat 2017 10:35

Havaların soğuması ile birlikte grip ve soğuk algınlığı hastalıklarının arttığına dikkat çeken Soyelçin, bunların farklı hastalıklar olduğunu söyledi. Soyelçin, “İkisi de virüs hastalığı. Gripte enflüanza virüsü esas nedendir. Soğuk algınlığında ise başka virüsler etken olur. Grip virüsü çok aktif ve hızla yayılan bir virüs. Öksürme ve hapşırma ile hızla etrafa yayılır. 1 ile 5 gün içinde hastalık ortaya çıkar. Bu süre içinde virüs her tarafa yayılmaya devam eder. Soğuk algınlığında da virüs çok hızla yayılır. 3-4 gün içinde yayılım devam eder” dedi.

BELİRTİLER HEMEN HEMEN AYNI
Her iki hastalıkta da belirtilerin hemen hemen aynı olduğunu dile getiren Soyelçin, “Gripte, üşüme, titreme, ateş, öksürük, baş ağrısı, bulantı, kusma gibi şikayetler olur. Soğuk algınlığında da üşüme, titreme, baş ağrısı, eklem ağrıları, öksürük, bulantı, kusma gibi hemen hemen aynı şikayetler vardır. Soğuk algınlığında ek olarak genizde akıntı ve burun akıntısı yani nezle de vardır. Gripte nezle olmaz. Gripte hijyenik şartlara dikkat etmek gerekir. El, yüz temizliğine dikkat etmemiz gerekir. Soğuk aylarda, bu enfeksiyonların fazla olduğu yerlerde sık sık ortamın havalandırılması gerekir” diye konuştu.
Soyelçin, bu hastalıkların tedavisi hakkında ise şunları söyledi:  “Her iki hastalığın da özel bir ilacı yoktur, istirahat önemlidir. Grip hastalığı ve soğuk algınlığı hastalığı kış aylarında işe ve okula devamsızlığın en önemli nedenlerindendir. Biz bu hastalıklarda, hastaları etraftan izole etmeye çalışırız. Bu nedenle 2-3 gün istirahat ettirmek isteriz. Esas tedavi prensibimiz istirahattır. Sonra bol sulu beslenme, iyi giyinme önemlidir. Eğer hastanın ateşi 38 buçuğun üzerine çıkıyorsa en kısa sürede hekimleri ile görüşmelerini öneririz.” 

Mustafa Yıldırım

Etiketler: grip, Özel Ümit Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr


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